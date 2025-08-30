Il tribunale di Reggio condanna l’azienda Profiltubi. Il caso degli straordinari. "Condotta antisindacale"

Il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia ha condannato la Profiltubi di Reggiolo per condotta antisindacale. Una vicenda avviata nei mesi scorsi da una denuncia della Fiom Cgil reggiana verso l’azienda che fa parte del gruppo Eurosider della famiglia Anghileri di Lecco. Si tratta di contestazioni disciplinari ai lavoratori aderenti al blocco delle prestazioni in regime di orario straordinario proclamato dai sindacati nell’ambito della vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. In bacheca erano apparsi gli elenchi dei lavoratori comandati a ore di straordinari per alcuni sabati di giugno. Ma alcuni di loro si erano astenuti dal lavoro, aderendo allo sciopero. L’azienda aveva inviato loro contestazioni disciplinari, ritenendo ingiustificata quell’assenza.

La Fiom, attraverso gli avvocati Luca Incerti, Massimo Ferrari, Andrea Consolini e Niccolò Vendemmiati, ha presentato denuncia contro il presunto impedimento all’attività sindacale. "E ora il giudice Silvia Cavallari, della sezione lavoro del Tribunale, ha riconosciuto come l’azienda abbia inviato le contestazioni per spingere i lavoratori a svolgere le prestazioni in straordinario, utilizzando il potere disciplinare non per sanzionare i dipendenti per loro mancanze, ma per limitarne le libertà", dichiara con soddisfazione il sindacato Cgil.