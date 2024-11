Il tributo a don Tonino Manzotti. Sabato l’intitolazione in stazione

Rinviata un mese fa per il maltempo, è stata fissata per sabato 23 novembre la cerimonia di intitolazione del piazzale della stazione di Brescello a padre Antonino Manzotti, missionario saveriano originario proprio del paese di Peppone e don Camillo, a lungo impegnato in Africa, dove a lui è dedicata perfino una scuola, nel villaggio dove aveva aiutato migliaia di persone. Sabato mattina alle 9,15 il ritrovo è fissato nel piazzale brescellese con il sindaco Carlo Fiumicino, il parroco don Giancarlo Minotta. Sono stati invitati anche i ragazzi delle scuole locali. Alle 10,30 prevista una pubblica assemblea in sala Prampolini per ricordare la figura di don Tonino, missionario saveriano, molto attivo in Congo, uomo di fede, altruismo e di pace, che aveva operato anche nella parrocchia di Novellara.

Alle 12,30 il pranzo aperto a tutti all’oratorio parrocchiale (prenotazioni ancora aperte al tel. 3332307220). Alla cerimonia intervengono anche padre Nicola Colasuonno, saveriano confratello di don Tonino, Sergio Calzari del gruppo ‘Amici di don Tonino’ e Marco Manzotti.

Antonio Lecci