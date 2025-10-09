Il tributo in musica: "Alla città di Reggio dedichiamo il Nabucco"

Un affollatissimo Teatro Municipale Valli, lo scorso martedì sera, ha accolto il maestro Riccardo Muti insieme alla sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e al flauto solista Karl Heinz Schütz. Un concerto che ha entusiasmato il pubblico con l’esecuzione del Coriolano (ouverture in do minore, op. 62) e della Sinfonia n. 7 (in la maggiore, op.92) di Beethoven, e del Concerto per flauto n.2 (in re maggiore K314) di Mozart, con Karl Heinz Schütz solista. Karl Heinz Schütz, flautista austriaco, ha interpretato Mozart in modo impeccabile e alla richiesta del bis si è cimentato nell’esecuzione di un brano di Jacques Ibert, compositore francese del primo Novecento.

Davvero di alto livello l’Orchestra Cherubini, che mette insieme straordinari giovani e selezionatissimi talenti, provenienti da tutta Italia, e che diretta dal maestro Muti riesce a evidenziare una qualità timbrica e dinamica che la rende capace di affrontare un ampio repertorio.

Nell’organico anche due musiciste legate alla nostra città: il primo violino Federica Giani (bolognese, che ha studiato al Conservatorio Peri-Merulo) e la violista reggiana Maria Vittoria Del Sante.

L’Orchestra – definita dallo stesso Riccardo Muti ‘sua’ – è apprezzata a livello internazionale, per l’eccellenza tecnica, per la pienezza del suono e per le interpretazioni travolgenti che il maestro le impone, capaci di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

L’Orchestra è stata creata da Riccardo Muti con l’idea di far da ponte tra le aule del conservatorio e l’approdo alla professione, ed è composta da strumentisti da 18 a 30 anni. Giovani musicisti che entrano in Orchestra dopo aver superato severe audizioni e rimangono nell’organico per tre anni. Al termine del concerto presentato sul programma di sala, il maestro Riccardo Muti – dopo essere stato richiamato più volte dal pubblico con applausi fragorosi, che ha sempre condiviso apertamente con i suoi musicisti – ha concesso un bis.

"Nella città del Tricolore – ha detto il direttore – non è possibile congedarsi senza prima aver eseguito la sinfonia del ’Nabucco’ di Giuseppe Verdi. Un brano che vogliamo dedicare a questa città, e a questo bellissimo Teatro Valli, che ha voluto consegnarmi il suo più alto riconoscimento. Vi prometto, età permettendo e se campo ancora qualche anno (si è congedato ridendo, ndr), di ritornare a Reggio Emilia".

Stella Bonfrisco