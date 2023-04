Il tricolore ‘torna’ allo stadio Mapei presenta il restyling La bandiera sulle scalinate

di Daniele Petrone

Le scale che portano all’ingresso delle tribune principali dello stadio saranno di colore verde, bianco e rosso. Così come sotto l’illustrazione che verrà realizzata dall’artista Olimpia Zagnoli – sarà collocata al posto dell’attuale bandiera sul maxi telone della facciata – campeggerà il vessillo nazionale adornato al centro dallo stemma del Comune di Reggio e dal simbolo-slogan ‘Città delle Persone’. Altri quattro saranno dipinti alle estremità del lato ovest dello stadio. "Come vedete dai rendering, il tricolore sarà assoluto protagonista", spiega Simona Giorgetta, amministratore unico di Mapei Stadium srl, la società che gestisce l’impianto, nella conferenza stampa convocata ieri mattina per illustrare il restyling estetico dello stadio, ma soprattutto per spegnere le polemiche delle settimane scorse. Il Carlino riportò l’anticipazione dell’opera della designer reggiana e si scatenò il putiferio perché quel disegno avrebbe sostituito l’unico tricolore sulla facciata dello stadio. Bandiere che ora invece quadruplicheranno. "Da ottobre 2022 abbiamo cominciato a studiare la sostituzione dei teloni e le pitturazioni. Ci ha stupito la fantasiosa fuga di notizie con un progetto ancora in itinere", attacca Giorgetta che poi fa marcia indietro quando le facciamo notare che i giornali danno notizie e la fuga di queste non è affar nostro: "Intendevo che i disegni pubblicati sono diversi dall’originale...", ritratta. Non convince poi del tutto la risposta a un dubbio: tutti questi tricolori sono stati aggiunti dopo le polemiche? Anche perché all’indomani delle anticipazioni, lo stesso sindaco Luca Vecchi cascò dalle nuvole, sostenendo che quel simbolo non potesse essere cancellato. "C’erano altre versioni e avevamo fatto diverse prove – ammette Giorgetta con sincerità – Ma nel prendere una decisione abbiamo condiviso tutto col Comune (che ha dato l’ok all’utilizzo del marchio del municipio, ndr), col quale avevamo appuntamento pochi giorni dopo l’uscita degli articoli, ma anche coi club, Sassuolo e Reggiana. Con quest’ultima abbiamo rapporti ottimi". Insomma, l’impressione è che il tiro sia stato aggiustato. Intelligentemente. Così come giustamente Giorgetta ha rimarcato – con tanto di rispettoso excursus sulla nascita dello stadio reggiano – gli sforzi dal 2014 quando Mapei ha acquisito all’asta lo stadio: "Abbiamo investito oltre 18 milioni di euro, trasfomando questo stadio in uno dei più apprezzati della Serie A e con uno standard di qualità altissimo. Ne siamo orgogliosi". Un vanto da sbandierare e che va dato atto senza se e senza ma, come il nostro giornale ha sempre fatto tralasciando stupidi campanilismi. Fino all’ulteriore investimento da 160mila euro di oggi che comprende anche la piantumazione di 150 alberi di ciliegio nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia e un nuovo impianto luci che creerà giochi di colore personalizzabili, a seconda delle partite, da Reggiana e Sassuolo. E il fiore all’occhiello dell’opera della Zagnoli, artista reggiana di fama internazionale. Un connubio tra passione per lo sport e arte.

Il restyling sarà completato entro l’inizio della prossima stagione sportiva. "Pensiamo a una grande festa a settembre per l’inaugurazione, magari anche con le squadre e le tifoserie. L’obiettivo è quello di un tifo sempre più connotato dal fair-play rendendo lo stadio accogliente per tutti. Per questo, in futuro lo racconteremo nei dettagli, apriremo la struttura alla cittadinanza con una serie di eventi legati alla città e alla cultura". Una grande sfida, forse la più difficile, che auspichiamo però si possa vincere davvero.