Il trio di Uri Caine con Barbara Walker

C’è la musica del trio di Uri Caine, con la partecipazione di Barbara Walker, al festival jazz di Correggio, stasera alle 21 al teatro Asioli.

La voce della Walker viene accompagnata da Uri Caine al pianoforte, Mike Boon al basso e Jim Black alla batteria. Caine, musicista americano, è considerato tra i jazzisti più enciclopedici a livello internazionale: la vastità dei suoi interessi si riflette nelle numerose traiettorie verso cui ha indirizzato la propria scrittura musicale, le formazioni da lui stesso guidate, le collaborazioni con altri musicisti.

Pianista sopraffino quando si tratta di suonare jazz senza fronzoli, Uri Caine ha raggiunto la più ampia popolarità soprattutto per la fervida immaginazione come compositore e creatore di gruppi e progetti musicali. In essi Caine riversa la sua poliedrica ispirazione, la versatilità di un musicista aperto a tutti gli stimoli, pronto a cimentarsi con i ritmi più moderni come con la tradizione ebraica, oppure a rimettere mano sulla storia della musica europea, riscrivendone e rivoluzionandone le pagine più rappresentative: Mahler, Bach, Schumann, Beethoven, Verdi, Wagner… Alla fama di Caine ha particolarmente contribuito la sua posizione preminente all’interno della costellazione della musica creativa statunitense. Il trio con Mike Boone e Jim Black (con l’aggiunta della voce di Barbara Walker) lo vede appunto a cavallo tra queste tendenze, con la sua propulsione jazz ancorata alla tradizione post-bop eppure caratterizzata da uno slancio ritmico e un’impronta sonora che rivelano il maestro del modernismo. In qualunque casella estetica lo si voglia infilare, Caine è tra i musicisti che hanno ridefinito il vocabolario jazzistico, portandolo a confronto con il polistilismo tipico delle avventure estetiche postmoderne.