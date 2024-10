Il Trofeo si conferma un successo

Successo per la prima edizione del Trofeo Città di Guastalla riservato a moto e auto d’epoca, organizzata dal club Un Po AlLUCCInati in un percorso che ha interessato il centro storico guastallese. Per le auto hanno vinto gli equipaggi formati da Marco Giusti e Stefania Turci di Novellara su Alfa Duetto Spider, oltre ad Antonio Scungio e Anna Castagnoli di Luzzara su Giulietta Spider. Terzo posto per Giorgia Rossi e Alessio Cavazzoni di Guastalla su Citroen Mehari del 1978. A Giorgia è andato anche il primo posto tra le donne in gara. I concorrenti arrivati da più lontano sono Mauro Onagro e Sara Dang di Legnago (Lancia Delta Evo). Primi posti per le moto al mantovano Marco Marchetti (Laverda 750 del 1976), Giancarlo Sacchi di Gonzaga (Honda Vtr del 1997), Andrea e Riccardo Bertazzoni, di Guastalla (Bmw Rt del 2003).