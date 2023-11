Il tumulto dell’Enza nella notte. Paura per la piena a Cerezzola: "Casse d’espansione al limite"

Nessuna frana o strada interrotta da smottamenti, ponti aperti, l’Enza è di nuovo a livelli normali e il monitoraggio dei volontari sugli argini è stato sospeso, i Coc chiusi. La notte scorsa la nuova piena del torrente ha lasciato tutti con il fiato sospeso, con l’acqua che in vari punti aveva superato il livello di allerta. Per pochi centimetri le acque impetuose non sono esondate a Cerezzola, dove Carabinieri e Polizia locale erano pronti a chiudere alla viabilità la Fondovalle (la provinciale 513R) appena la strada fosse stata a rischio allagamento. Alla traversa le onde dello ’tsunami’ si frangevano contro l’edificio della Bonifica dell’Emilia Centrale, arrivando a bagnare le finestre con i tecnici bardati con calosce e impermeabili che facevano la ronda lungo le sponde.

Ieri verso le 7,30 del mattino, così come il ponte a Sorbolo, è stato riaperto anche a Gattatico il traffico su via Setti; la fase di "attenzione prolungata" superata. "Le casse di espansione di monte e di valle, a Montecchio-Montechiarugolo, sono entrate in funzione trattenendo al loro interno importanti volumi di acqua della piena", ha fatto sapere Aipo. La cassa di monte s’è alzata di 3 metri dalle 14 alle 21, quando il livello ha iniziato a calare. Fortunatamente hanno laminato bene, perché appena più a valle a Sant’ilario alle 22,30 l’Enza è arrivata a quota 2,18 metri, in zona rossa di pre allarme. "Anche questa piena dell’Enza è passata dimostrando ancora una volta quanto importanti fossero gli interventi di Aipo che abbiamo chiesto e ottenuto negli anni scorsi insieme agli amici di Amiamolenza" commenta il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri. "Il torrente Enza – aggiunge – è per noi un cuore pulsante di biodiversità ma anche fonte di grande preoccupazione ogni allerta meteo, per questo il percorso del contratto di fiume con l’Autorità di Bacino deve procedere con ancor più solerzia".

Solo lo spostamento della perturbazione verso altri quadranti ha evitato il peggio. Le piogge giovedì sono state consistenti, in particolare sul crinale versante parmigiano dove passa l’affluente Cedra, ma per fortuna il reticolo dei canali idraulici gestito dalla Bonifica dell’Emilia Centrale non ha subito incrementi o criticità: il terreno era ancora in grado di assorbire l’acqua. Il fiato resta comunque sospeso guardando al meteo dei prossimi giorni, con previsione di pioggia sia oggi che domani.