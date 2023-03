"Il turismo in Appennino non è solo Cerreto e neve"

"Parlare di turismo riferendosi solo al Cerreto e alla neve non credo sia assolutamente opportuno da parte del sindaco di Ventasso: nel nostro Comune esistono altre realtà importanti che hanno saputo emergere, resistere e che meriterebbero altrettanta attenzione".

Così replica il consigliere Emiliano Pedrini del gruppo ‘Vivere Ventasso’ al sindaco Enrico Ferretti sulla ‘difesa’ della stazione di Cerreto Laghi. Il consigliere Pedrini, socio lavoratore della cooperativa di comunità Valle dei Cavalieri di Succiso, non ritiene giusta la posizione assunta dal sindaco Ferretti sul turismo invernale, in contrapposizione a Legambiente locale.

"Credo che la vera sfida che abbiamo davanti come Appennino - prosegue Pedrini - sia quella di costruire proposte e progetti, in concertazione con tutti gli attori pubblici e privati per rilanciare un turismo innovativo e alternativo, soprattutto d’inverno e anche in assenza di neve. Questo non significa che il turismo legato alla neve, in particolare lo sci, vada abbandonato, anzi credo che vada sostenuto. Ma ritengo sia altrettanto da ingenui non fare i conti con il problema di enorme portata: il cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti, e che da qualche anno a questa parte ci ha messo di fronte scenari diversi rispetto al passato che, come amministratori, non possiamo continuare ad ignorare"

Per il consigliere di minoranza Pedrini, l’Appennino è ricco di risorse e opportunità, ci sono persone capaci di rinnovarsi e il compito degli amministratori è quello di lavorare al loro fianco, sostenendoli anche livelli istituzionali superiori, per trasformare le idee in progetti. "Non è un’impresa semplice, anzi tutt’altro, - prosegue Emiliano Pedrini - ma credo che sia una sfida che il Comune di Ventasso e tutto l’Appennino, con i giusti investimenti e le giuste scelte, possa vincere, magari con risultati non immediati ma che sicuramente nel medio e lungo termine possano arrivare. Chiedere lo stato di emergenza se non nevica, va bene per un po’, ma le risorse pubbliche sono poche e i problemi sono tanti e spesso anche più gravi".

Settimo Baisi