Il turismo in città: "Crollo delle presenze: 50mila in meno in 5 anni. Fallimento strategico"

"Reggio perde colpi sul fronte del turismo. Mentre città vicine come Modena e Parma registrano numeri in crescita, il capoluogo reggiano segna un pesante passo indietro: in cinque anni sono spariti oltre 50mila turisti e quasi 100mila pernottamenti".

A lanciare l’allarme è Coalizione Civica, che parla apertamente di "fallimento delle politiche turistiche della Giunta comunale".

Secondo i dati dell’Osservatorio Ires Emilia-Romagna, nel 2019 Reggio contava circa 210mila arrivi e 400mila presenze. Nel 2024, le cifre scendono rispettivamente a poco più di 160mila e 300mila: un calo del 25% e del 23%. A soffrire di più sono i visitatori stranieri, in diminuzione di quasi il 40% rispetto al periodo pre-pandemia, mentre anche il turismo interno segna un -15%. Un dato che stride con quanto accade a pochi chilometri di distanza. A Modena, ad esempio, gli arrivi nel 2024 sono stati 347.375, con un incremento del 18,4% rispetto al 2019.

Per Dario De Lucia, consigliere di Coalizione Civica, i numeri parlano chiaro: "È un crollo senza attenuanti. In questi anni la Giunta ha introdotto l’imposta di soggiorno e annunciato un grande piano strategico per il turismo, ma i risultati sono l’opposto di quanto promesso: meno visitatori, meno pernottamenti, meno attrattività per la città". Le responsabilità, secondo De Lucia, sono politiche e gestionali: "La gestione del turismo è stata miope e frammentata. L’ex assessora Annalisa Rabitti ha lasciato un settore in condizioni peggiori di come lo aveva trovato. L’attuale assessora Stefania Bondavalli si trova ora a gestire un’eredità disastrosa, senza una visione e con un sistema turistico privo di coordinamento". Non mancano critiche anche sul piano pratico: "Persino i pochi gruppi che raggiungono Reggio con gli autobus turistici - denuncia De Lucia - vengono indirizzati a scaricare i passeggeri nel parcheggio dell’Hotel Astoria invece che davanti alla Basilica della Ghiara, punto naturale di accesso al centro storico. Quell’area, però, è occupata abusivamente da auto dei residenti, senza regolamentazione". Coalizione Civica ricorda di aver presentato già nel 2023 una serie di proposte per invertire la rotta: orari più lunghi per musei e teatri, voucher turistici, un ufficio Iat pienamente operativo, incentivi per le aperture serali e domenicali e una campagna di marketing per promuovere Reggio come Città del Tricolore. "Quelle proposte, presentate con spirito costruttivo, sono rimaste lettera morta - conclude De Lucia -. Oggi ne vediamo le conseguenze: una città che continua a perdere visitatori e occasioni di crescita. Le nostre proposte sono pubbliche e possono essere utilizzate fin da subito, senza steccati politici. Reggio ha tutto per essere una città viva e attrattiva, ma deve volerlo davvero". Un invito a cambiare passo, perché mentre le città vicine attraggono turismo e investimenti, Reggio rischia di restare ai margini di una regione che continua a crescere.

yle. ro.