Il valore della gita scolastica

La gita è un evento importante nella vita degli alunni. Ogni studente durante l’anno scolastico l’aspetta con ansia, per fare una pausa dalle lezioni e vivere nuove esperienze. La gita è un momento di unione, divertimento e condivisione per la classe, durante la quale ci si rilassa e si fortificano i legami con compagni e insegnanti. Inoltre, come viaggio d’istruzione, è utile per sviluppare la cultura degli studenti. Oggi però è ancora opinione comune che la gita sia un momento di solo svago in cui gli studenti non imparano nulla, un evento senza scopi educativi.

Dal nostro punto di vista invece è un’ottima occasione per rendere l’apprendimento più gradevole e coinvolgente, che permette agli studenti di toccare con mano ciò che si è imparato in classe. Secondo noi, ce ne vorrebbero di più.

Melissa Scognamiglio e Giovanni Davoli Classe III E