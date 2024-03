Il Valorugby cede nel secondo tempo sul campo della capoclassifica Viadana

VIADANA

29

VALORUGBY

18

VIADANA: Sauze; Ciardullo (56’ Morosini), Orellana, Jannelli (cap.), Bronzini (75’ Madero); Roger, Baronio (68’ Gregorio); Locatelli, Wagenpfeil, Catalano (50’ Boschetti); Mannucci (50’ Lavorenti), Schinchirimini; Mignucci (71’ Jeffrey), Luccardi (68’ Denti), Mistretta (61’ Fiorentini). All.: G.Pavan.

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Lazzarin (43’ Bertaccini), Resino (64’ Mastandrea), Majstorovic, Colombo; Ledesma, Renton (cap.); Amenta (54’ Ruaro), Sbrocco (76’ Gereosa), Paolucci; Dell’Acqua, Du Preez (64’ Gerosa); Favre (71’ Rossi), Silva (41’ Marinello, 64’ Silva), Diaz (64’ Dan.Rimpelli). All.: M.Violi.

Marcatori: 5’ meta Silva, 8’ meta Bronzini tr Roger, 15’ meta Lazzarin tr Ledesma, 27’ cp Ledesma, 32’ cp Roger; 46’ cp Ledesma, 50’ meta Luccardi, 62’ meta Morosini tr Roger, 81’ meta Denti tr Roger.

Arbitro: Angelucci, di Livorno.

Note: calci piazzati Roger 4/5, Ledesma 3/5. Al 45’ giallo a Ciardullo, al 79’ a Rimpelli. Player of the match: Renton (Valorugby).

La rincorsa del Valorugby alle prime posizioni s’interrompe seccamente nella “Tana dei leoni” di Viadana.

I granata hanno chiuso in vantaggio il primo tempo, 10-15, dando la sensazione di essere la squadra più forte in campo; nel secondo tempo però è emersa progressivamente la capoclassifica, efficace in mischia, in maul e touche e gestita con classe da Roger nel gioco aperto.

Alla meta iniziale di Marco Silva (nella foto), in maul, Viadana ha subito risposto con Bronzini lanciato dal piede di Roger; al 15’ è arrivata la meta di Lazzarin, bravissimo a saltare sulla fascia sinistra tre avversari, ma da quel momento il Valorugby ha infilato solo due punizioni mentre i gialloneri sono andati a segno prima con Luccardi in maul, poi con Morosini su azione aperta e infine con Denti di nuovo in maul.

I play-off rimangono comunque ben al sicuro.

Ora un weekend di pausa in occasione di Italia-Scozia del Sei Nazioni; il Valorugby tornerà in campo domenica 17 al Mirabello contro i Rangers.

Serie A Elite, XIV giornata: Lyons-Fiamme Oro 14-26, Viadana-Valorugby 29-18; oggi ore 14 Mogliano-Rovigo, Rangers-Colorno. Riposa Petrarca.

Classifica: Viadana 46 punti, Rovigo 41, Petrarca 39, Valorugby 37, Colorno 35, Fiamme Oro 31; Lyons 20; Mogliano 17, Rangers 2.

Marco Ballabeni