Il Valorugby ha sete di vendetta. Stasera la ‘rivincita’ con Vicenza

di Marco Ballabeni

Anche la sesta giornata di Serie A Elite vede il Valorugby in campo sotto i riflettori, al Mirabello. Stasera (kick off alle 19,30) arrivano i Rangers Vicenza, il club che poche settimane fa colse alla sprovvista i Diavoli superandoli per un punto, 22-23, in Coppa Italia, proprio nello stadio di porta San Pietro. È una sfida importante, non solo per “vendicare” la scottante sconfitta di Coppa Italia ma anche e soprattutto per la classifica del campionato, nella quale i vicentini costituiscono, insieme a Fiamme Oro e Colorno, uno dei maggiori ostacoli sulla lunga strada che porta ai play-off.

La squadra veneta è la sorpresa del torneo, grazie all’arrivo di ex azzurri come Vunisa e Traoré, alla presenza di giovani interessanti come Panunzi e Foroncelli, a un valido gruppo di argentini e alla conduzione tecnica di Cavinato. Stasera i vicentini dovrebbero far esordire il “cangurone” australiano Tom Nowlan, seconda linea di 2 metri con un recente passato nel Super Rugby. Nel XV Valorugby preparato da Violi, Randisi e Newton non compaiono Filippo Bozzoni, il giovane mediano/ala appena arrivato dalle Zebre, ne Bertaccini, ancora “precettato” dalle Zebre; ecco invece Dell’Acqua, dopo i test match con la nazionale brasiliana, Renton – che riparte precauzionalmente dalla panchina – e per la prima volta in stagione Sbrocco.

La probabile formazione dei Diavoli: Bruno; Mastandrea, Majstorovic, Leituala, Colombo; Ledesma, Cuoghi; Amenta, Sbrocco, Tuivaiti; Pisicchio, Dell’Acqua (cap); Favre, Silva, Diaz. A disp. Marinello, Garziera, Rossi; Schinchirimini, Ruaro; Renton, Farolini, Resino.

Serie A Elite, 6ª giornata: oggi alle 19.30, Valorugby-Rangers. Domani, 13.45, Petrarca-Rovigo (Rai Sport). Domani alle 14: Colorno-Viadana, Lyons-Fiamme Oro, Lazio-Mogliano.

La curiosità. L’ex All Blacks Mike Panoho – ora allenatore del club australiano dei Nedlands – è stato ospite alla Canalina per gli allenamenti della prima squadra e di under 16 e 18. "Con lui ci siamo confrontati in particolare per quanto riguarda il gioco degli avanti. Una bella collaborazione, Mike sarà stasera sugli spalti per assistere al match", ha detto coach Violi.