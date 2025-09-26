Il Valorugby ingaggia l’esperta Sara Squassabia. Una performance analyst per scegliere le strategie

Tra le novità dello staff tecnico del Valorugby Emilia quest’anno c’è anche l’ingaggio di Sara Squassabia, nuova ’performance analyst’ della prima squadra. Trentaquattro anni, veronese, Squassabia ha giocato in serie A con il Riviera Venezia e il Verona prima di abbandonare lo sport giocato e dedicarsi, grazie anche agli studi in Scienze motorie, ai ruoli fuori campo: prima allenatrice (settore giovanile del Verona) e poi video analyst (Verona e Zebre). Con la franchigia parmense Squassabia ha maturato un’esperienza triennale in Urc come assistant analyst e come analyst dell’Accademia e di diverse formazioni nazionali giovanili.

"Porterò a Reggio l’esperienza maturata in questi anni, anche a livello internazionale, in un club che, per come è strutturato, è ai vertici in Italia. Mi sto trovando molto bene, lo staff è di altissimo livello teso quotidianamente alla ricerca della perfezione e dei dettagli", dice Squassabia.

"Il mio ruolo non è solo fare video di allenamenti e partite da cui ricavare statistiche, ma è analizzare la squadra e gli avversari per cercare di raggiungere la migliore performance e coadiuvare gli allenatori con video e dati".