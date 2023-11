Il Valorugby si stringe attorno al suo capitano. Davide Farolini ha perso il padre Sauro

Sauro Farolini, padre di Davide capitano del Valorugby, è scomparso a 58 anni dopo una lotta contro una grave malattia. Il club dei Diavoli ha espresso il proprio cordoglio per il lutto toccato al proprio atleta, uno dei più rappresentativi e conosciuti della prima squadra.

Originario di Noceto come tutta la famiglia, Sauro lascia la moglie Sabrina e i figli Davide e Tommaso. Erano stati proprio i figli, e non viceversa come accade di solito, ad attrarre al rugby il padre, che si era appassionato alla palla ovale portando i suoi bambini agli allenamenti.

Sabato il Valorugby al Mirabello e domenica il Noceto sul proprio campo osserveranno un minuto di silenzio.

Marco Ballabeni