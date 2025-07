Il valzer dei parroci in diocesi. Gli incarichi voluti dal vescovo. Don Ravazzini va a Correggio

Si è da poco concluso l’anno pastorale e, come di consueto, è tempo di nomine e nuovi incarichi in Diocesi. Ieri mattina, nelle comunità parrocchiali interessate, sono stati comunicati gli incarichi e i trasferimenti di presbiteri stabiliti dal vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Giacomo Morandi, in vigore dopo l’estate.

Il prete novello, don Francesco Bazzoni è stato nominato vicario parrocchiale nell’unità pastorale ’Beata Vergine delle Grazie’ comprendente le parrocchie di San Quirino, San Prospero, Fazzano, Madonna di Fatima e San Biagio a Correggio.

Il nuovo parroco moderatore del territorio correggese, invece, sarà don Alessandro Ravazzini, finora a capo della parrocchia dei Santi Pietro e Giacomo Apostoli in centro storico e sarà affiancato, come aiuto festivo, da don Giuliano Guidetti, fino a ora Collaboratore pastorale dell’Unità pastorale ’Maria Regina della Pace’ di Casalgrande e che continuerà il suo incarico di Cappellano nell’ospedale di Scandiano.

Percorso inverso per don Gionatan Giordani che da Correggio si sposta nell’esagono per diventare parroco proprio di San Pietro e San Giacomo, assumendo anche l’incarico di referente del Servizio di pastorale giovanile diocesano condividendo l’incarico con don Alessandro Zaniboni, don Domenico Reverberi e con l’Équipe di pastorale giovanile diocesana.

Lascia la Pietra di Bismantova e parte per l’Amazzonia don Marco Lucenti, nominato ’fidei donum’ dove svolgerà il suo ministero assieme a don Paolo Bizzocchi.

Come aiuto nel territorio castelnovese arriva don Angelo Guidetti che saluta Campagnola.

Nuovi incarichi come amministratori parrocchiali per Don Daniele Casini a Cadelbosco, dopo la recente scomparsa di don Gianni Repetti.

Don Alberto Debbi, il sacerdote-pneumologo che durante la pandemia Covid aveva prestato servizio all’ospedale di Sassuolo, è stato destinato a Guastalla; mentre don Marco Ferrari andrà a Cella, Gaida e Cadè.

Da amministratori parrocchiali, nei medesimi territori diventano parroci moderatori don Alberto Nicelli a Poviglio (l’annuncio, dato da lui stesso al termine della celebrazione, ha colmato di gioia i fedeli al termine della liturgia) e don Edoardo Ruina a Luzzara.

Don Giuseppe Iotti è nominato collaboratore nell’unità pastorale San Giovanni Paolo II a Ospizio mentre don Decimo ’Nildo’ Rossi da parroco moderatore a Guastalla viaggia verso il Crinale, diventando collaboratore pastorale in tutto il territorio di Carpineti.

Infine, don Stefano Busani è nominato aiuto festivo nell’unità pastorale Madonna Pellegrina di Campagnola, Fabbrico e Cognento mentre don Sergio Billi, finora collaboratore nell’unità pastorale Santa Teresa di Calcutta di Pieve Modolena, diventa collaboratore nell’unità pastorale Sacra Famiglia comprendente le parrocchie di San Gaetano, Albinea, Montericco, Borzano di Albinea, Regnano e Casola di Querciola proseguendo con il suo servizio pastorale e di animazione spirituale nell’ambito del Movimento Familiaris Consortio abitando con gli altri Presbiteri della Comunità Residenziale.

Cesare Corbelli