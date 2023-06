Il valzer delle automediche Resta il presidio al Magati A Scandiano sarà attivato il centro urgenze notturno

L’automedica continuerà ancora ad operare a Scandiano con il suo presidio. E sempre qui, come anche in altri Comuni della provincia, sarà attivato il centro di assistenza per le urgenze (Cua) nell’orario notturno durante la chiusura del pronto soccorso del Magati. Novità importanti per la sanità reggiana emerse dopo l’incontro di giovedì nella Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Nelle ultime settimane non erano mancate le polemiche per l’ipotesi dell’accorpamento dell’automedica di Montecchio-Scandiano con una sede a Puianello.

Il Ctss di Reggio ieri in una nota ha spiegato che la riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza è un "tema che ha impegnato per mesi noi sindaci insieme alla direzione dell’azienda sanitaria locale, alla Regione e conferenza territoriale sociale e sanitaria. Un confronto serrato che ha condotto all’elaborazione di una proposta da parte dell’Ausl che si sostanzia in alcune decisioni finalizzate a una nuova organizzazione delle risorse e servizi in modo più aderente alle nuove necessità della cittadinanza e in un quadro caratterizzato dalla carenza nazionale di professionisti medici". La nuova proposta elaborata sarà discussa nei prossimi giorni anche con sindacati e pubbliche assistenze per poi tornare il 22 giugno in assemblea alla presenza della Regione per definire tempi e modi di attuazione. La discussione verte sulla rimodulazione del servizio delle sei automediche e sei autoinfermieristiche. L’ufficio di presidenza del Ctss ha precisato che i mezzi "saranno messi a disposizione della rete sovraprovinciale del 118". È stato inoltre annunciato che si è deciso di mantenere il presidio di automedica a Scandiano in quanto "punto di partenza idoneo per servire un’area piuttosto vasta. Stessi identici principi di sicurezza e qualità del servizio che vogliamo vengano assicurati in tutti i distretti sanitari della nostra provincia da Montecchio a Scandiano, da Guastalla a Castelnovo Monti, passando per Reggio. Per questo giudichiamo positivamente gli innovativi accordi e di integrazione sovra-provinciale come quello tra le aziende sanitarie di Parma e Reggio che darà finalmente riconoscimento alla funzione del Franchini quale ospedale di tutta la Val d’Enza, su entrambe le sponde dell’Enza, con il suo pronto soccorso e la collaborazione congiunta dell’automedica di Traversetolo". Saranno pure attivati i nuovi centri di assistenza per le urgenze (Cua), un servizio di assistenza medica continuativa per far fronte alle emergenze.

Matteo Barca