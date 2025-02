Il vangelo pop dei Figli del padre: "Proveremo di sicuro a vincere"

Mario, Samuele e Giacomo Cepelli, ovvero papà con due figli: è questa la formazione della band di Vezzano sul Crostolo, ‘I figli del Padre’ che prenderà parte al Sanremo Cristian Music con la canzone ‘Le dieci Vergini’, un titolo che rimanda alla nota parabola evangelica, appunto, delle dieci vergini, metà sagge e metà stolte. "Amiamo cantare e suonare – dice papà Mario – e insieme cantiamo come coristi e solisti nel coro dell’unità pastorale di Puianello e Vezzano. Cerchiamo di tradurre in musica contemporanea dei testi biblici. Ritengo che cantare brani cristiani sia come andare al cuore del canto, della lode".

Come vi siete avvicinati alle canzoni cristiane?"Le canzoni che ho scritto, ma mai pubblicato, sono nate nei frammenti di tempo tra mille cambi di pannolini, lavastoviglie, fornelli e stufe sempre accese, oltre alle notti insonni, e il lavoro per cercare, con difficoltà, di arrivare a fine mese. Ho canzoni da poter fare tre album. Tutte con questo spirito, esaltando i valori evangelici, brani biblici, poesie edificanti, insegnamenti di grandi personaggi. E quali religioni hanno valori così grandi come il perdono e amare pure i nemici? Eppure oggi nel mondo non è così".

Come avete accolto la notizia di essere stati selezionati?"È stata una sorpresa inaspettata – dice Giacomo –, accolta con eccitazione e un pizzico di preoccupazione. La canzone si intitola ‘Le dieci vergini’: non possiamo dire molto di più ma il titolo dice già molto".

Cosa vi aspettate?"Fare un’esperienza bella e indimenticabile – aggiunge Samuele –, divertente, in famiglia, e dare testimonianza di fede. Ci divertiremo, ma già che siamo lì proviamo a vincere! E per il futuro continuerò a cantare per il coro della parrocchia, ma cercherò di trovare spazio nel mondo della musica pubblicando cover e mie produzioni".

I vostri progetti futuri?"Continuare l’attività di canto nel coro dell’unità pastorale – riprende papà Mario –, che quest’anno festeggia i dieci anni di attività, con concerti nel corso dell’anno giubilare. È da lì che siamo nati come gruppo per Sanremo, è un piccolo fiore, è come un’approvazione e un incoraggiamento arrivati dall’Alto per il coro a continuare su questa strada. A questo proposito intendiamo ringraziare i membri del coro per averci dato una grande mano a produrre la base musicale professionale da portare a Sanremo".

Cesare Corbelli