Il vento d’Appennino soffia sul Festival

di Lara Maria Ferrari

Mancano poche ore all’anteprima mondiale di ‘Il vento soffia dove vuole’ (Where the Wind Blows), opera seconda del regista reggiano Marco Righi che sarà svelata domani al Festival internazionale di Karlovy Vary (Repubblica Ceca), il più grande festival dell’Europa centrale e orientale. L’emozione cresce ogni giorno che passa per Righi (1983), che concorrerà alla Crystal Globe Competition nelle categorie di miglior film, regia e attore protagonista. Prodotto da Obiettivo Cinema col sostegno della Film Commission Emilia-Romagna, ‘Il vento soffia dove vuole’ è stato girato a maggio dello scorso anno, in sole tre settimane, fra Carpineti, Castelnovo Monti, Ventasso e Casina. Righi, lo ricordiamo, è l’autore di ‘I giorni della vendemmia’ (2012), che fu molto acclamato da critica e pubblico, e dal 2009 con il suo studio 505 si occupa di ideazione, produzione e post-produzione video.

Stavolta la vicenda si svolge in un piccolo paese dell’Appennino, dove il giovane e devoto Antimo (Jacopo Olmo Antinori, già attore per Bernardo Bertolucci, Fratelli Taviani e Donato Carrisi) trascorre la vita tra parrocchia, i pudici incontri con la fidanzata e la stalla, in cui lavora svogliato con il padre. Un giorno incontra Lazzaro, garzone nella stalla vicina. Antimo vede una scintilla in lui e decide di convertirlo. La religione che gli insegna però non è quella che ha imparato a catechismo, ma una sua personalissima lettura del cristianesimo, che trascina i due su sentieri inesplorati e senza ritorno. Nel cast figurano Yile Yara Vianello, interprete di ‘La Chimera’ di Alice Rohrwacher, presentato a Cannes 2023, e Fiorenzo Mattu, protagonista di ‘Su Re’ di Giovanni Colombo.

Marco, è pronto per la giornata immersiva di domani?

"Ci stiamo avvicinando (sorride emozionato). Si parte al mattino con la proiezione per la critica, a cui seguirà un momento di domande e risposte in cui saremo presenti io, i miei attori Jacopo e Yile, la delegazione del film e la mia compagna Eleonora. Poi la première e il giorno dopo altre due visioni, con un incontro riservato al pubblico".

Della trama cosa può dirci?

"Sono arrivato a questo film facendo un match di elementi che si sono incastrati nella mia vita, non meramente narrativi, ma anche sensazioni, emozioni. C’è un fatto di cronaca che mi aveva molto colpito. Accadde proprio in quelle zone del nostro Appennino. Si insinuò dentro di me, come qualcosa che viene lanciato, e tu vedi e ci ripensi. A questo ho unito un mio vissuto, che ho cercato di rielaborare nella scrittura".

Qui la interrompo per chiedere: che cos’è il cinema per lei?

"Qualcosa di davvero terapeutico, quasi catartico. Mi libero scrivendo, confrontandomi e anche struggendomi nelle idee".

Diceva che per questo film ha intessuto tre elementi in uno. Il secondo qual è?

"Ho ricevuto un’educazione cattolica, mia madre era osservante, sebbene non ortodossa. Fino ai 18 anni anche io frequentavo la Chiesa. Una dimensione spirituale che faceva parte di me e che in futuro ho un po’ abbandonato. Poi c’è la ricerca che ho svolto sul cinema del passato. Autori come Robert Bresson, più di altri, hanno influenzato questo progetto".

Che cosa l’ha ispirata in quella direzione?

"Di sicuro ha contribuito un saggio, ‘Il trascendente nel cinema’ di Paul Schrader, sua tesi del 1972 alla Ucla. Suo padre diacono gli aveva imposto di non andare al cinema, così il giovane Paul si ritrovò a ribellarsi alle imposizioni paterne, iniziando a seguire l’arte e il cinema. Diventando il grande sceneggiatore che tutti sappiamo, per citare solo ‘Taxi Driver’".

Il titolo da dove viene ?

"Da un brano del Vangelo secondo Giovanni. “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito’’".

Un film pronto a risvegliare certe corde in chi guarda.

"Lo spero. Quello che mi interessa, ad esempio nel personaggio di Antimo, è il conflitto. E il cercare un dialogo con l’Assoluto".