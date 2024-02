Il vento soffia dove vuole. Nelle sale l’opera di Righi. Ciak in tutto l’Appennino

Finalmente nelle sale ‘Il vento soffia dove vuole’ di Marco Righi, dopo l’anteprima mondiale del luglio scorso al Festival di Karlovy Vary, salutata da una proiezione sold out. Prodotta da Obiettivo Cinema col sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, l’opera seconda del quarantenne reggiano sarà in anteprima sabato (24 febbraio) alle 17 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti, alla presenza dei sindaci di Castelnovo, Casina, Carpineti e Ventasso, poi domenica 25 alle 21 all’Olimpia di Reggio e il 28 al Mignon di Mantova. Lo vedremo quindi in programmazione dal 29 febbraio al 6 marzo all’Olimpia, dal 2 al 6 a Parma e l’11, 12, 13 marzo a Ferrara. Girato in tre settimane e a dodici anni di distanza dall’opera prima ‘I giorni della vendemmia’, ‘Il vento soffia dove vuole’ è un racconto che esplora i temi del sacro. Attraverso le vicende di Antimo e dei personaggi intorno a lui, il film pone gli spettatori di fronte a un evento misterioso e a una scelta radicale.

Marco, il suo film era l’unico italiano in concorso a Karlovy Vary e approda ora, dopo un lungo giro, a Reggio e in altre città. Come si sente?

"Mi sento lusingato di questa possibilità, che il film sia stato presentato nel più prestigioso festival dell’Europa centrale e orientale. Poco tempo prima dell’invito, il direttore artistico – Karel Och – mi ha scritto una mail, che conservo, dove mi esprimeva la sua gioia, ringraziandoci per avere proposto il nostro lungometraggio: è inconsueto! Mi ha fatto enormemente piacere".

Com’è avvenuta la scelta delle location?

"Il lungometraggio è stato girato interamente nel nostro Appennino, nei comuni di Castelnovo Monti, Carpineti, Ventasso e Carpi. Amo molto quelle zone e avevo in mente alcuni luoghi, nelle mie escursioni domenicali con Oliva (il mio cane). Però è stato essenziale il lavoro svolto da Sara Rasio, l’organizzatrice del film, che ha fatto anche da location manager e mi ha agevolato, facendomi scoprire posti splendidi. Complice l’accoglienza delle persone e delle comunità montane, siamo andati in diversi spazi privati".

Questo è un film di sentimenti, domande su Dio e sulla morte, sulla nostra responsabilità nell’essere al mondo e nei confronti del nostro prossimo, che affiorano dalle profondità dell’inconscio. Che storia voleva raccontare?

"È una bella domanda! Difficile risponderle sinteticamente. Non sono credente, ma ho avuto un’educazione cattolica. Questo film è il frutto di un percorso personale, in primo luogo, e di una fascinazione, successiva, su dei temi esistenziali. Racconta la fede, in senso lato, concentrandosi però sull’esperienza terrena dell’uomo in rapporto con essa".

Attraverso le scelte di Antimo, lei sembra parlare alla coscienza, alla sensibilità del pubblico. Come pensa reagirà? Non siamo abituati a vedere questo tipo di storia sul grande schermo.

"Una prerogativa di questa vicenda era di non avere una lettura univoca sugli accadimenti del racconto. Dunque, il mio auspicio è che questa visione possa stratificarsi alla sensibilità di ogni spettatore, alla sua filosofia di vita, al suo credo religioso; rendendola un’esperienza unica e soggettiva".

Qual è il suo rapporto con il ‘sacro’?

"Sono ateo ma, anche se può apparire paradossale, ho esigenza del ‘sacro’ nella mia vita, c’è una parte spirituale in me. Non penso che questi termini debbano essere solo a uso e consumo delle religioni. ’La preghiera altro non è che un atteggiamento di ascolto delle cose e degli uomini – scriveva Pier Vittorio Tondelli – un osservare e contemplare’. Avverto la presenza del sacro come qualcosa di tangibile nella realtà, è ‘solo’ uno sguardo, il mio".

Senso di non appartenenza alla società, a una comunità, isolamento, sono condizioni di vita che possono influenzare certe scelte religiose, oppure il percorso di fede è unico per ognuno?

"Riflessione interessante. Non credo che il percorso di fede sia unico e imperscrutabile, tutt’altro, credo che sia una strada intima, tumultuosa e molto personale".

Gli attori offrono un’ottima prova. Come li ha scelti?

"Jacopo Olmo lo avevo in mente dall’inizio. Ci siamo scritti, è scattato qualcosa, una sintonia. Fiorenzo e Yile sono arrivati subito dopo e mi sono piaciuti. Così come Gaja, Andrea e Fausto. Ho trovato in tutti ‘terreno fertile’, delle belle sensibilità sulle quali lavorare. Sono contento e soddisfatto di tutti".