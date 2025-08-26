Il verde divora il Villino Ottavi: "Un edificio storico della città. Peccato non sia riqualificato"

"Non è più casa mia, ma lì dentro c’è sempre una parte di me, i ricordi delle corse nel giardino con mia sorella e le nostre amiche, o nei corridoi coi muri pieni di affreschi che, ovviamente, dovevamo stare attenti a non urtare. Per questo mi piange il cuore passarci davanti tutti i giorni quando faccio jogging e vederla ridotta in questo stato". A parlare è Stefania Mussini, veterinaria reggiana, e si sta riferendo al celebre villino "Ottavi", sito in via Gorizia 49.

Acquistato a metà anni Settanta da Oreste Mussini, conosciuto industriale del cioccolato con il marchio Nepal, insieme alla moglie Maria Luisa Riva, genitori della Mussini, nel 1985 è stato rilevato dalla Provincia di Reggio. "Ed è un peccato che nessuno ancora abbia voluto comprarlo – prosegue – perché è un luogo che, riqualificato, sarebbe bello potesse tornare agli splendori originari o, magari, al servizio della comunità, un po’ come è avvenuto per il casino dell’Orologio (oggi sede, tra le altre cose, di un bel teatro e di uno spazio culturale con ludoteca e biblioteca, ndr) che ha una struttura simile".

A passarci davanti, effettivamente, si notano i segni di un incipiente e costante degrado: muri scrostati, infissi da sistemare, reti di recinzione con buchi o parzialmente divelte, e soprattutto la crescita disordinata del verde, lasciata totalmente a se stessa, in un profluvio di sterpaglie e piante di vario tipo che, anno dopo anno, hanno riconquistato il loro spazio, a scapito della struttura. Per la quale gli ultimi interventi di grande manutenzione risultano effettuati a dicembre 2020.

L’attuale situazione, riprende Stefania Mussini "preoccupa, non solo me ma anche tante persone della zona" in particolare "la grande quercia la cui chioma è arrivata a metà della carreggiata di via Gorizia. A vederla impressiona, speriamo non sia un pericolo". La dottoressa Mussini chiarisce che il suo non è più un interesse personale ma "credo sia importante segnalare la situazione a livello collettivo, perché è un bene storico che andrebbe recuperato, per tutto il territorio reggiano".

"Sono consapevole dei costi di manutenzione – osserva Mussini – e del fatto che non venga più utilizzato dalla Provincia. Ma se penso a come era, agli affreschi che ci sono dentro e che mia mamma aveva restaurato affidandosi a pittori esperti quando l’abbiamo rilevata, mi dispiace vederla così".

Alle sollecitazioni della professionista reggiana, dette col il cuore, la Provincia risponde per voce di Azzio Gatti, dirigente del Servizio Edilizia e Sicurezza sismica. "Ringraziamo la cittadina per la segnalazione – dice il tecnico di palazzo Allende – e confermiamo che gli interventi erano già stati programmati: il loro avvio è previsto proprio in questi giorni. Si tratta di azioni necessarie a garantire condizioni di sicurezza e decoro, in attesa di un futuro riutilizzo o di una nuova procedura di vendita".

In quest’ottica a metà luglio dal Comune di Reggio è arrivata l’autorizzazione all’abbattimento di un cedro pericolante, e nello stesso periodo sono stati effettuati sopralluoghi per programmare la manutenzione dell’area, che inizierà in questi giorni. In occasione di questi lavori gli addetti di Palazzo Allende verificheranno anche le condizioni della quercia segnalata dalla signora Mussini.