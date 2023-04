"Il verde pubblico? Indecente" Il sindaco: "Interventi rapidi"

Non sono mancate in questi giorni le proteste a Casalgrande per l’erba troppo alta nelle aree verdi pubbliche.

Un cittadino su Facebook, dopo la segnalazione all’Urp avvenuta la scorsa settimana, ha denunciato, con una serie di fotografie decisamente esplicite, alcune situazioni di erba lunga sottolineando "l’indecenza della manutenzione del verde pubblico nelle vie Lumumba, Martin Luther King, Marco Pantani: le panchine sono sommerse dall’erbaccia. Sono stati piantati centinaia di alberelli lasciati alla sua morte naturale in quanto nessuno si è preso cura di annaffiarli".

Anche altre persone si sono accodate e si sono lamentate sui social del problema.

Immediata ieri la risposta, dopo le polemiche, del sindaco Giuseppe Daviddi che ha assicurato l’imminente inizio degli sfalci nelle zone pubbliche comunali. "La nostra attenzione alla manutenzione del verde e al decoro pubblico non è cambiata e rimane molto alta – dice Daviddi –. La voce economica relativa agli sfalci è una voce di bilancio importante ed è chiaramente legata al numero degli interventi che viene operato.

Quest’anno, purtroppo, per le scelte imposte dal bilancio abbiamo dovuto ridefinire la spesa per le attività connesse ai servizi non essenziali: ciò ha determinato uno slittamento nell’avvio dei lavori".

Il sindaco Daviddi ha tuttavia garantito che dalla prossima settimana partiranno gli "sfalci nelle aree verdi con particolare attenzione ai parchi.

Abbiamo dovuto programmare uno slittamento causando un disagio temporaneo indipendente dalla nostra volontà, ma l’attenzione alla cura del territorio resta forte e puntuale".

Resta solo da attendere e verificare se, come promesso, a breve la situazione tornerà alla normalità.

mat. b.