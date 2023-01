"Il vero problema? Mancano le case"

"Da quello che possiamo vedere noi, dal nostro osservatorio, quello immobiliare è un mercato al momento con molta più ‘attività’ in uscita, che in entrata".

In pratica, secondo l’avvocato Maria Carmen Consolini, presidente di Asppi (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) Reggio, è un mercato ‘stretto’ in sede di acquisto, ma molto, molto ‘largo’, per quanto riguarda la vendita: "Il problema è che, anche sentendo chi opera quotidianamente sul mercato, domanda e offerta non riescono a stare assieme. La richiesta di acquisto è ampia, il bouquet di abitazioni disponibili, invece, è poco. Qui si creano i problemi".

"Alla nostra associazione, si rivolgono, prevalentemente, chi ha già comprato – prosegue Consolini – quindi, da un certo punto di vista, non siamo investiti dalla dinamica del mercato, ma è ovvio che nonostante tutto la osserviamo anche noi. Sicuramente l’aspetto dell’innalzamento dei tassi inciderà notevolmente sull’andamento del mercato. Magari molti acquirenti si orienteranno su un tasso fisso anche se con una rata più alta, rispetto ad un variabile con la prospettiva di subire rincari notevoli nei prossimi mesi. Vedremo".

"Un altro aspetto degno di nota – conclude la presidente di Asppi – è quello degli affitti. Anche qui, mercato strettissimo. Grande domanda, pochissima offerta. Eppure Reggio negli ultimi anni ha voluto accogliere tantissime persone provenienti da fuori, con università, ospedale e imprese. Ma anche in questo caso, gli appartamenti in affitto son finiti". Ni. bo.