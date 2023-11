Il vertici dell’azienda incontrano Salvini

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha ricevuto la delegazione dei vertici della Fagioli, Fabio Belli (Amministratore Delegato) e Moreno Massetti (Direttore Divisione Trasporti Pesanti).

Un incontro "per parlare delle linee guida per il trasporto pesante stradale e della “rotta del mare” – comunica l’azienda sul sul profilo Linkedin –. Confidiamo che questo sia un importante primo passo per coinvolgere le nostre Istituzioni su queste importanti questioni".