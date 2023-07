Il vescovo agli industriali "L’economia è per l’uomo Seguite l’esempio di Olivetti"

"L’economia è per l’uomo e non l’uomo per l’economia"; così, parafrasando un passo del secondo capitolo del Vangelo di Marco, l’arcivescovo Giacomo Morandi ha aperto la sua lectio magistralis sull’economia civile rivolta ai soci della sezione reggiana Ucid-Unione cristiana imprenditori dirigenti.

Nel suo intervento il presule ha sottolineato un dato di primaria rilevanza, anche se non sempre adeguatamente ricordato e applicato: la centralità della persona.

E lo ha fatto rivolgendosi ad una folta ed attenta platea di imprenditori, raccomandando che "è indispensabile avere una visione integrale dell’uomo, come ha sottolineato il prof. Leonardo

Becchetti, il quale ha proposto un modo diverso di concepire l’impresa: la sfida di saper coniugare creazione di valore economico e valore sociale, archiviando l’ambizione del massimo profitto “non importa come”. L’obiettivo è creare un benessere multidimensionale".

E al riguardo monsignor Morandi ha ricordato come proprio l’espressione “economia civile” abbia avuto i suoi natali a Napoli nel 1753 con la prima cattedra universitaria affidata ad Antonio Genovesi.

L’arcivescovo si è ampiamente soffermato nel suo intervento sulla figura e l’opera di Adriano

Olivetti, "un visionario" che nella sua azienda ha saputo realizzare uno degli esempi più interessanti per quanto riguarda appunto l’economia civile.

"La sua fabbrica di Ivrea non risulta un insieme di operai e macchinari, ma un luogo di incontro e condivisione tra persone. Diventa, cioè, un modello finalizzato non solo a massimizzare il ritorno economico degli azionisti, ma anche a migliorare la qualità della vita dei dipendenti".

L’incontro guidato dall’arcivescovo ha di fatto inaugurato la presidenza alla guida dell’Ucid reggiana di Fabio Storchi.

L’imprenditore, già presidente di Federmeccanica e di Unindustria Reggio, ha sottolineato le sfide che attendono nei prossimi anni l’associazione, impegnata a conoscere approfonditamente e ad applicare nel mondo del lavoro la dottrina sociale della Chiesa. Lo stesso Storchi ha posto in rilievo il ruolo che oggi riveste l’economia civile e ha evidenziato come l’impresa possa essere il luogo ideale per la sua applicazione.

"L’Ucid reggiana nel contesto regionale e nazionale costituisce – per vitalità e iniziative – un solido punto di riferimento per le altre sezioni", ha sottolineato il presidente regionale Enrico Montanari.

I vicepresidenti Maria Cristina Gherpelli e Claudio Bombardi hanno indicato le linee programmatiche di lavoro per l’Ucid e l’assistente spirituale, monsignor Alberto Nicelli, ha confermato il suo impegno ad accompagnare i soci nella vita associativa.

L’incontro si è concluso con l’ingresso dei nuovi soci: Fausto Braglia, Valeria Braglia, Annalisa

Corghi, Bruno Corradi, Daniela Fantozzi, Mario Immucci, Mauro Magnani, Marco Masini, PaoloStorchi, Lisa Torreggiani e Ugo Ugoletti, che hanno ricevuto dall’arcivescovo Morandi il distintivo dell’associazione e la carta dei valori.

All’iniziativa erano presenti anche Giovanni Arletti, neopresidente della sezione Ucid di Modena, Massimiliano Borghi, segretario della sezione Ucid di Ferrara insieme all’assistente spirituale della sezione padre Augusto Chendi e il sindaco di Quattro Castella, Alberto Olmi.