Il vescovo celebra San Quirino

E’ stato l’arcivescovo Giacomo Morandi (foto) a presiedere ieri mattina la messa solenne nella ricorrenza del patrono, San Quirino, nella basilica di Correggio, nei giorni della fiera. Presenti anche altri sacerdoti, confraternite locali, oltre alle istituzioni pubbliche guidate dal neo sindaco Fabio Testi e le autorità militari. Oggi la fiera viene inaugurata dalle autorità alle 11,30 in corso Mazzini. Da segnalare inoltre i saggi musicali del Cepam in teatro dalle 16, mentre alle 21,30 in piazza Garibaldi il concerto degli "Oltre Laura".