Il vescovo Giacomo Morandi: "L’emergenza più grande è la carenza di alloggi. Le canoniche a disposizione"

Salsi

Vescovo Giacomo Morandi, qual è lo stato di salute della diocesi reggiana? "Direi abbastanza buona, sto visitando i diversi vicariati (quattro su cinque, mi rimane quello della Val Secchia), e ho percepito da parte di tutti i fedeli il desiderio di impegnarsi in prima persona per la vita delle comunità. Non soltanto presbiteri e diaconi, ma anche tanti fedeli laici che hanno desiderio di portare il loro contributo nella nuova evangelizzazione del nostro territorio. Ho trovato tanta attesa, desiderio e capacità di lasciarsi coinvolgere in questa nuova missione".

Papa Francesco l’ha definita una vera e propria "emorragia, frutto avvelenato della cultura del provvisorio, del relativismo e della dittatura del denaro". Eccellenza, si può ancora parlare di una crisi delle vocazioni? "Sì, certo. Ancora e da una parte abbiamo una carenza di vocazioni alla vita presbiterale, ma contemporaneamente abbiamo il fiorire di altri servizi e ministeri, come il diaconato permanente, che nella nostra diocesi ha una grande presenza, con più di 140 diaconi, accanto a lettori, accoliti, ministri istituiti e ministri straordinari della comunione (che sono oltre un migliaio) e anche persone che non hanno un ministero ma che sono attive nella vita delle comunità. Quindi da una parte c’è una crisi, dall’altra un risveglio di partecipazione da parte di tutti i battezzati".

Quello della Chiesa è anche un osservatorio privilegiato sulle principali criticità di questo tempo e di questo territorio. Quali sono le emergenze oggi? "La nostra Caritas ha un’attività capillare disseminata sul territorio, con le mense che sempre più stanno accogliendo e facendo un servizio di supporto anche a tante famiglie. Ma credo che l’emergenza più evidente oggi sia quella abitativa: reperire alloggi e luoghi dove accogliere le persone. Noi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la prefettura abbiamo dato disponibilità già nel passato per accogliere profughi o altre persone in emergenza. L’ultimo caso è stato nella canonica di Cavazzoli, dove è stata ospitata una famiglia africana numerosa, di dieci persone, colpita dalla recente alluvione di Cadelbosco. Credo che il grande tema oggi, la grande urgenza, sia quella dell’alloggio. Dare una accoglienza in questo senso".

Dopo l’operazione dell’ex seminario con Unimore – sta per partire il rifacimento del secondo lotto – ci sono altri immobili della curia che potrebbero essere destinati ad altra funzione per la città, anche in questo senso? "Noi abbiamo degli immobili che cerchiamo di alienare, penso all’ex Cenacolo Francescano oppure l’ex Ifoa, nella zona di Baragalla. È chiaro che, avendo un impegno economico consistente per il rifacimento del lotto B per la sede di Infermieristica, abbiamo questa urgenza: cercare di ricavare liquidità per far fronte agli impegni presi. Uno dei temi importanti, che abbiamo messo nella lettera pastorale, è però proprio quello di mettere a disposizione i nostri ambienti, dagli oratori alle canoniche che attualmente sono sfitte, proprio per questa urgenza. E di fatto molte canoniche del nostro territorio hanno aperto le porte a queste urgenze abitative".

È un impegno che avete preso assieme ai parroci? "Certo. C’è la nostra disponibilità, sempre garantendo le norme necessarie per l’abitabilità".

Nella sua omelia della messa per il patrono della città, San Prospero, ha fatto appello ai cattolici perché tornino a impegnarsi in politica. Com’è stato accolto questo invito? "Subito dopo la celebrazione ho ricevuto ringraziamenti per aver messo in evidenza quanto i cattolici hanno contribuito alla crescita sociale e politica nostro del Paese. Perché non è soltanto un’esperienza del passato, ma anche del presente. Questa sottolineatura è stata colta da parte di tutti, da qualsiasi area politica. Al di là dell’impegno specificatamente dei cattolici, penso che questo sia stato colto da tutti come un invito a collaborare, a mettere insieme le forze, le tradizioni e le sensibilità per far crescere il bene comune nella nostra città. Avevo annunciato in quel contesto, da parte della diocesi, l’inizio di un corso sulla dottrina sociale della Chiesa e l’impegno che da tanto tempo caratterizza i cattolici: partirà il 27 gennaio, con una mia relazione sui presupposti biblici e di Fede per un impegno sociale dei credenti".

Sarà un corso di formazione? "Sì, sui capisaldi dell’impegno dei cattolici in politica; sulla dottrina sociale della Chiesa che in un secolo e mezzo ha avuto grande sviluppo, con encicliche che vanno da Leone XIII a Papa Francesco, passando per Giovanni Paolo II e Benedetto XVI: c’è un magistero sociale e politico che forse è bene conoscere e credo sia un tesoro prezioso da cui attingere".

Il nostro territorio oggi si trova di fronte a uno scenario inedito: ci sono sempre più poveri e sempre più divario salariale, con la forbice economica che sta diventando più ampia. Crede che la crisi dell’industria possa generare un rischio a livello sociale? "La nostra regione si trova in una situazione inedita, è sempre stata una delle aree trainanti l’economia del Paese. E ancora oggi gli standard sono elevati, però parlando con gli imprenditori – abbiamo un’associazione Ucid, che raccoglie imprenditori di area cattolica – ho potuto percepire una seria preoccupazione per il prossimo futuro. Dobbiamo prepararci a far sì che questa situazione non degeneri in conflitto sociale. Questa credo sia una delle priorità: che il dialogo, anche su queste tematiche, rimanga la via per affrontare senza traumi una situazione che appare preoccupante. Anche a fronte di dati positivi, come l’aumento dell’occupazione. Ma di certo impattano anche gli scenari internazionali: penso alla Germania e alla Francia, che stanno attraversando un inverno molto rigido dal punto di vista industriale".

Questo è un periodo molto speciale per la Chiesa: si sta aprendo il Giubileo. Sarà un’occasione anche per i fedeli di Reggio Emilia e Guastalla? "Abbiamo una serie di iniziativa: il 29 dicembre alle 16 apriremo il Giubileo in diocesi, dopo che il Santo Padre la notte di Natale aprirà la Porta Santa in San Pietro. E abbiamo già indicato i santuari in cui si potrà celebrare, anche per le varie categorie. Ci sono in programma pellegrinaggi direttamente a Roma, a cui parteciperò, e altri pellegrinaggi in diocesi. Abbiamo una macchina abbastanza complessa, in cui si intersecano tante iniziative".

Eccellenza, qual è il senso del Natale oggi? "Il senso c’è, purché si ricordi chi è il festeggiato. Il Natale è intimamente legato a colui che è venuto e sarebbe veramente singolare che il giorno di un compleanno ci si dimenticasse della persona che è festeggiata. E questo credo sia il grande pericolo che noi viviamo in una dimensione consumistica, di stordimento e di tante cose che rischiano di farci perdere quello che è il senso profondo del Natale: la venuta di Gesù e la salvezza. Credo che questo sia anche un messaggio ancorato al Giubileo: il Papa ha voluto un momento per ritrovare la speranza, legata per noi credenti proprio alla presenza del Signore, il suo camminare con noi nella storia".

Quale augurio vuole fare ai reggiani per questo Natale? "Qualunque sia la prospettiva entro la quale ognuno di noi si muove ci possono essere possibilità concrete per ritrovare la speranza: credo che uno degli aspetti fondamentali sia quello di collaborare a vivere insieme, portando i doni che abbiamo, per il bene e la crescita del nostro territorio. Credo che la carità, ossìa la capacità di prenderci cura gli uni degli altri, in questo scenario così difficile, possa essere una luce efficace e di speranza".