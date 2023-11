Il vescovo incontra l’imam: "Collaboriamo insieme e l’impegno sia reciproco"

"Credo che occasioni come queste rappresentino un seme di speranza, per la città di Reggio naturalmente ma anche per tanti altri. È possibile vivere in una dimensione di fratellanza, proprio a partire dal nostro rapporto con il Signore".

Queste le parole del vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, Giacomo Morandi, durante la sua visita all’Associazione Comunità Islamica di via Piccard. Un dialogo tra vertici religiosi, quello tra il vescovo e l’imam Saad Hassan Wagih, alla presenza anche di don Daniele Simonazzi, della parrocchia di Pratofontana.

"Sono molto grato di essere qui questa sera e di conoscervi – ha proseguito il vescono Morandi – perché penso che la conoscenza sia il primo tassello di un percorso da compiere insieme".

"La conoscenza e l’accoglienza dell’altro sono i punti essenziali per riconoscere come Dio si rivela e si manifesta in tutti i cuori – ha precisato –. Ed è proprio quando Dio si manifesta che si creano dei ponti tra persone che hanno esperienze diverse e vengono da Paesi e prospettive diversi. Mi auguro quindi che questo nostro incontro possa costituire il proseguimento di un dialogo, ma anche di una collaborazione reciproca".

Una proposta d’intesa, quella avanzata da Morandi, "in cui possiamo far capire come il rapporto con il Signore, nella nostra preghiera e nel nostro modo di rapportarci con Lui, cambia il modo di vivere tra di noi in un senso positivo. Questo ci aiuta a essere, come dice Papa Francesco, degli artigiani della pace. È un’espressione che apprezzo molto, ’artigiani’: qualcuno che lavora con le proprie mani e che ha la pazienza di aspettare l’altro, che è capace di condividere il dono che abbiamo ricevuto".

"Questo è il mio augurio – ha quindi concluso – è la mia speranza, ma anche il mio impegno verso un cammino da compiere insieme".