"Il vessillo riscattato dalla Resistenza"

Ermete Fiaccadori*

Festeggiare il Tricolore è una occasione per riflettere sul significato di un importante simbolo del nostro Paese. La bandiera nasce quando Napoleone Bonaparte con la forza militare vinceva sul campo e con la sua lungimiranza politica faceva proseliti. In quel fine secolo a Reggio Emilia si riuniscono a congresso i rappresentanti delle città di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara che proclamano la Repubblica Cispadana. Il tricolore fu adottato come un elemento identificativo scelto dalla Repubblica Cispadana che aveva ottenuto l’indipendenza grazie alla protezione francese e che aveva le radici nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. (...)

*presidente Anpi