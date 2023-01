Il vessillo unisce anche gli avversari In piazza però ci sono poche bandiere

di Daniele Petrone

"Il Tricolore fa scaturire quasi una sorta di miracolo: ogni appartenenza politica decade davanti al fatto di sentirsi italiani. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra grande storia che ci unisce". Il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani richiama all’unità nazionale nel suo messaggio nel 226° anniversario della nascita del vessillo nazionale, celebrato ieri in città dove era l’ospite d’onore. Parole che rivelano una grande verità, quella di una bandiera capace di avvolgere e azzerare anche le furibonde polemiche delle settimane scorse.

È stata una cerimonia all’insegna della correttezza e della sobrietà. Al rintocco della campana civica, alle 10 in punto, che dà il via alle parate dei corpi militari, all’onore alle armi, all’inno nazionale suonato dalla fanfara dei carabinieri e all’alzabandiera, in piazza Prampolini sono presenti centinaia di persone. Una discreta cornice – più dell’anno scorso sicuramente – complice anche il sabato ancora festivo. Anche se quest’anno manca l’apporto delle scuole, specie al Teatro Valli (aperto a tutti i cittadini, previa registrazione online) non riempito totalmente, con poltrone rosse in platea vuote qua e là e gli ultimi due anelli dei loggioni deserti.

Resta sempre però l’annoso ‘peccato originale’: una festa poco popolare e troppo istituzionale. Scarsamente sentita e coinvolgente. Lo si capisce chiedendo ai cittadini ("Ciriani? Non sappiamo chi sia..."), ma anche guardando la folla: bandiere? Pochissime. Dai balconi delle case del centro storico non fanno capolino. Gli unici a ’salvare‘ la festa sono due giovanissimi. Un ragazzino che sventola il Tricolore e che ci tiene anche a fare la foto col governatore Bonaccini in un simpatico siparietto. E un altro bambino tenuto in braccio dal papà sulle transenne, con il patriottico drappo in mano.

Per il resto la cerimonia è la solita. Al municipale, prima del ministro, intervengono il sindaco Luca Vecchi (che ribadisce come "la bandiera sia di tutti"), poi il presidente della Provincia Giorgio Zanni (che forse calca volutamente l’accento davanti a un ministro di Fratelli d’Italia tracciando un excursus storico improntato sull’antifascismo – che, sia chiaro, è nostro sacrosanto valore fondante nonché battaglia da tenere viva – mentre scorre meglio sulle sfide del futuro) e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini (che con sfumature da comizio, dense di citazioni – al pari dello stesso ministro Ciriani – manda messaggi al Governo). E infine l’appassionante – ma un pelo troppo lunga – lectio magistralis di Andrea Riccardi, ex ministro dell’integrazione e fondatore della straordinaria comunità di Sant’Egidio. Non tutto è da buttare: negli interventi istituzionali – che devono essere protagonisti in una giornata solenne come questa – ci sono tante verità e spunti di riflessioni. Il problema è che finita la cerimonia per pochi al Valli (intorno alle 13,30) e tolte le transenne, è come se non fosse successo nulla. E le bandiere dove sono?