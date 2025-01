Il veterano:: "Vorrei avere più iscritti"

Roberto Bertacchini, 62 anni, veterano tra i segretari dei circoli Pd di Reggio, è alla guida del ‘7’ da oltre tre lustri. Quanti iscritti ha il suo circolo?

"Più o meno 170, un numero più che soddisfacente".

Lontano dai tempi d’oro...

"E’inevitabile. Venti o trent’anni fa, o soprattutto ripensando a quando si chiamava ancora Pci, la partecipazione era ben più alta. Ma data la situazione generale della politica in Italia, non ci possiamo lamentare".

La sua è una sezione viva?

"Secondo me sì. Nei momenti più, diciamo così, caldi, quali le campagne elettorali e il periodo di FestaReggio, ci sono sempre tra i 60 e gli 80 iscritti che si danno da fare, ma chi più chi meno in qualche modo tutti trovano il modo di impegnarsi. Per le ultime 2 elezioni abbiamo organizzato eventi, cene, con la presenza dei candidati e abbiamo sempre avuto buona partecipazione. Il fulcro resta però la festa dell’Unità. Come circolo, con Guastalla, gestiamo quello che un tempo era lo stand dello gnocco e del baccalà: oggi è ‘Il chiosco’. Per almeno un mese c’è l’impegno di una trentina di volontari per sera, a rotazione".

Ci sono anche dei giovani?

"Certo. Sia in sezione, dove ci sono sei, sette iscritti effettivi, sia quando c’è da attivarsi per le campagne elettorali. Ma soprattutto, appunto, per la festa".

Si ‘pagano’ ancor ai volontari a base di gnocco e salumi?

"Certo, e visto il nostro stand, a maggior ragione. Al termine delle serate ci ritroviamo tutti insieme e ceniamo con quello che è rimasto. E’ un bel momento di condivisione, di scambio di idee e per vedere come cambiano le generazioni".

La situazione finanziaria?

"Ci saltiamo fuori benino. Grazie al tesseramento e alle iniziative, paghiamo tutte le spese e riusciamo a curare l’iniziativa politica. Il fatto di avere, ogni circolo, la propria autonomia, certamente agevola".

Cosa invece non funziona?

"Il rammarico di avere sempre meno iscritti, nel tempo. E’ un fatto ineluttabile, ma dispiace. Non tanto per questioni economiche, ma perché più si è, migliore è il confronto. E vorrei avere più giovani nel circolo, la loro freschezza porterebbe idee nuove e maggiore energia per portarle avanti. Sì, sono ancora uno che crede, e nel suo piccolo si dà da fare, nel proselitismo politico".

g. g.