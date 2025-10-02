Il bivio di Yoox

2 ott 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
Il vettese Ruffini rieletto presidente del Consiglio

Aronne Ruffini (foto), vicesindaco del Comune di Vetto è stato riconfermato presidente del Consiglio dell’Unione Comuni dell’Appennino con voto quasi unanime: un solo astenuto. Mentre il sindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari continuerà il suo incarico pro-tempore di Presidente dell’Unione Comuni dell’Appennino che comprende 7 enti (Castelnovo Monti, Carpineti, Casina, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo). L’obiettivo dell’Unione è di gestire in forma associata diversi servizi rivolti ai cittadini del territorio, come stabilito dalla legge regionale 21/2012. L’Unione dei Comuni costituisce un punto di riferimento amministrativo sempre più centrale per la comunità dell’Appennino. Ruffini esprime soddisfazione, ringrazia i consiglieri per la fiducia e si dice pronto ad accogliere le istanze provenienti dagli amministratori di qualsiasi orientamento politico nell’interesse dei cittadini.

Tra i temi di maggiore attualità, la cura dei boschi, la stabilità dei versanti e le strade. Un tema nuovo che Ugolotti intende affrontare è quello idrico con la società Arca srl, di recente costituzione. L’Arca (Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua) è una società a capitale misto ma con funzione pubblica costituita a seguito del referendum che ha sancito la gestione pubblica dell’acqua.

s.b.

