Il vezzanese Costi alla presentazione di Ypsum: "Una svolta per tutti i parrucchieri"

Anche il parrucchiere vezzanese Francesco Costi è stato chiamato a partecipare a Reggio alla presentazione di Ypsum, nuovo strumento per tagliare e modellare i capelli. "Ypsum – spiega Costi – è una vera innovazione internazionale nell’haircut per tutti i parrucchieri". È stato realizzato da un’azienda vicentina che ha scelto due reggiani per illustrare ufficialmente, in occasione di un open day, la novità a livello nazionale e internazionale: Francesco Costi (titolare ‘I Costi parrucchieri’ di Vezzano) e Silvia Bonaretti (titolare di Sunlight center di Correggio). L’evento aperto ai professionisti del settore si svolgerà all’hotel Remilia lunedì 20 maggio alle 14.30. "Sono convinto che Ypsum – spiega Costi – rappresenta per il futuro una svolta per tutti i professionisti dell’hair stilyst. È veramente un onore ed è emozionante iniziare dalla mia città con questa nuova esperienza che proseguirà in futuro con successo. È uno strumento di nuova generazione, molto utile per il taglio dei capelli senza sfibrarli ed evitando le doppie punte consentendo una lunga durata della linea del taglio".