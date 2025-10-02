Il vezzanese Francesco Costi al Fashion Week. Ha coordinato il backstage dello stilista Oliver

Nuovi successi per il parrucchiere vezzanese Francesco Costi. Costi ha partecipato a Milano all’evento Fashion Week occupandosi di coordinare il backstage e il trucco e parrucco per la sfilata che si è svolta nella splendida cornice del Fifty Five, dello stilista Antonio Oliver. "A sfilare – spiega Costi – per lo stilista brasiliano, nel noto locale milanese, le finaliste del concorso internazionale per modelle New model today". Costi recentemente aveva anche coordinato il backstage della finale internazionale del concorso per modelle New Model today che si è svolta a Roma al teatro di Cinecittà World. Alle direttive del parrucchiere vezzanese 20 tra parrucchieri e truccatori del famoso Cat Italia i quali hanno operato per le acconciature e make up di 28 modelle. Costi, con altri stilisti provenienti da tutta Italia e dall’Inghilterra, si è occupato anche delle immagini per la campagna mondiale della nuova collezione Sinkromia si Pixelc3. Sotto la guida del direttore artistico Roberto Troncone e del patron di Pixel Luigi Bilancio, gli stilisti si sono occupati delle modelle che hanno realizzato foto e video per immagini che promuoveranno la campagna pubblicitaria mondiale. "È stata una grande soddisfazione, sono stilisti con cui si lavora in modo fantastico", commenta Costi.