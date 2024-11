Il Vezzano vuole sgambettare la capolista. Castellarano-Casalgrande, duello al vertice

Altro sabato, altro giro di anticipi fra i dilettanti, e questa volta sono sei: tutti in campo alle ore 15.

Spiccano ben due gare tutte in salsa reggiana in Promozione. Nel girone A ecco la capolista Bibbiano/San Polo (21) pronta a ospitare il Vezzano (17) di mister Paolo Vinceti (foto). Bibbiano reduce da un kappaò, che nonostante tutto gli ha permesso ugualmente di rimanere primo da solo, mentre i gialloblù arrivano da un successo e stanno vivendo una grande prima parte di stagione. Gara interessante che sarà arbitrata da Salvatore Vallone di Piacenza. Nel girone B altro match atteso: quello tra Castellarano (22) e Casalgrande (18). Sfida da piani alti, con gli azulgrana che arrivano da ben quattro vittorie di fila, e il Casalgrande ha perso un solo incontro. Arbitrerà Tobia Volpato di Piacenza. Un anticipo anche in Prima categoria: nel girone C ecco Viadana (9)-Povigliese (12). I primi non vincono da quattro turni, e la Povigliese sta trovando buone prestazioni, e ora la classifica dice +3 sulla zona playout. Arbitro: Jacopo Manganiello di Modena.

In Seconda categoria doppio antipasto. Nel girone D ecco Rubiera Calcio (8)-Sporting Club Sant’Ilario (14). Per i locali cammino strano: una sola vittoria datata ormai 22 settembre, ma solamente due sconfitte (quindi ben cinque pareggi). La squadra di Sant’Ilario sogna l’aggancio, per una notte, alla vetta che oggi è occupata a pari merito da Novellara, San Prospero e Virtus Mandrio. Arbitro: Yassine Lassouli di Reggio Emilia. Poi il girone E: Boiardo Maer (8) pronta a ricevere il lanciatissimo ed imbattuto Fellegara (18). Gialloverdi che non vincono dal 22 settembre, mentre il Fellegara vuole continuare a stare in alta quota. Direzione di gara di Marco Nasi di Reggio Emilia. Chiudiamo come al solito con la Terza categoria: ecco Plaza (11)-Gatta (16). Sfida da zona playoff: particolare menzione per i granata dell’Appennino, che lo scorso anno fecero 20 punti in totale e quest’anno sono già a quota 16. Arbitro: Paolo Bonacini di Reggio Emilia.

g.m.