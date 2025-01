Il viaggio allucinante di Dana

Stasera alle 21 (con repliche domani e sabato alle 21 e domenica alle 19) alle Officine Creative Reggiane, in via Flavio Gioia a Reggio (ingresso via Tonale) viene proposta una nuova produzione dal titolo "Come trattenere il respiro" di Zinnie Harris, per la regia di Marco Plini, con Fabio Banfo, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Alice Giroldini, Marco Maccieri, realizzata dal Centro MaMiMò. La storia racconta di una donna, Dana, che una sera fa l’amore con uno sconosciuto. Un uomo strano, inquietante, che dice di essere il diavolo. Da quel momento, la sua vita cambia. Si trova ad affrontare – assieme a sua sorella Jasmine – un’avventura catastrofica: un allucinante viaggio dal cuore dell’Europa fino ad Alessandria d’Egitto, sempre accompagnate da uno strano e premuroso bibliotecario che propone loro manuali per ogni evenienza.