Il viaggio fu un’odissea. Easyjet risarcirà tutto

Una vacanza in Grecia di una famiglia reggiana si è trasformata in un’odissea anche giudiziaria. Tre giorni di permanenza in un hotel pagati in anticipo ma persi, viaggi di andata e ritorno sballati: tutto a causa degli imprevisti legati al volo aereo. A distanza di quasi 5 anni, ai viaggiatori sono stati riconosciuti non solo i cosiddetti indennizzi automatici, ma pure - ed è questo l’aspetto innovativo - gli interessi di mora, a seguito della causa promossa e vinta dall’avvocato Guido Paralupi (foto) contro la compagnia aerea Easyjet. I cinque vacanzieri prenotarono la permanenza in Grecia nel periodo 1-18 agosto 2020.

Il legale racconta i disagi: "All’andata la partenza era prevista dall’aeroporto di Milano, ma poco più di due settimane prima venne comunicato che avrebbero dovuto imbarcarsi a Venezia. Furono cambiati orario e data, e la famiglia partì il 2 agosto". Vi furono problemi anche al ritorno: "Il rientro era previsto a Venezia alle 17.10, ma a causa di un ulteriore imprevisto tornarono all’1.30 del 17 agosto: un disagio acuito anche dal fatto che tra i viaggiatori vi era anche una donna anziana". Studiando il caso, l’avvocato Paralupi ha colto i presupposti per chiedere un risarcimento: "Si ha diritto agli indennizzi automatici solo in caso di volo cancellato, ma la recente giurisprudenza equipara anche il ritardo oltre le otto ore all’aereo annullato".

Da qui la richiesta a Easyjet di una somma sui 400 euro a testa, a cui si è aggiunto l’invio di una diffida alla compagnia aerea chiedendo il rimborso per i tre giorni di hotel persi in Grecia, più un altro in albergo a Venezia per il volo posticipato al ritorno. Furono chiesti a Easyjet circa 2.500 euro totali per i cinque viaggiatori, "ma non ho avuto neppure risposta".

L’avvocato Paralupi ha così deciso di promuovere una causa. Il giudice di pace di Venezia ha riconosciuto nel merito le sue ragioni, riconoscendo gli indennizzi automatici, il risarcimento e le spese del giudizio. Ma è andato oltre: nell’autunno scorso ha fatto ricorso per ottenere anche le spese legali del giudizio d’appello e gli interessi commerciali, che il secondo giudice di Venezia pochi giorni fa ha riconosciuto: "La sentenza è innovativa perché prevede l’applicabilità degli interessi di mora, cioè quelli previsti per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, anche agli indennizzi automatici previsti per i passeggeri di voli cancellati o in ritardo", spiega Paralupi che ci tiene a puntualizzare un altro aspetto: "Si tratta di cause molto frequenti, in cui spesso le compagnie aeree ’lucrano’ sui tempi lunghi della giustizia per pagare alla fine le stesse somme che avrebbero dovuto versare sin dall’inizio e ’in automatico’". Paralupi ha così ottenuto per i suoi cinque clienti ulteriori 750 euro per il ritardo sui 2.500 richiesti.