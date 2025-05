Il viaggio istituzionale a Bruxelles

Una delegazione albinetana ha preso parte a un viaggio che ha avuto come meta il Parlamento Europeo di Bruxelles. Il gruppo era composto da amministratori, insegnanti, studenti e comitato pace, gemellaggio e cooperazione internazionale. La visita è stata resa possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Parlamento Europeo e resi disponibili dallo staff dell’eurodeputata Elisabetta Gualmini. "L’intento è stato comprendere da vicino il ruolo delle istituzioni europee, conoscere i progetti con ricadute locali e intessere relazioni per futuri scambi tra Bruxelles e il nostro territorio", dicono dal Comune. Il primo giorno la delegazione è stata ricevuta dalla parlamentare e dal suo staff in una sala all’interno della sede del Parlamento. Il giorno dopo il gruppo è stato di nuovo accolto al Parlamento per una visita che ha fatto tappa anche nell’emiciclo, con in corso una mini-plenaria.

m. b.