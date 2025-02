Il viaggio nei quartieri ‘affumicati’: "Basta industrie vicino alle case"

Lungo le vie neri pezzi di plastica combusta grandi come mani, una patina grigiastra di cenere incollata dalla nebbia su foglie e balconi, tende da giardino e auto. Nell’aria che attacca in gola aleggia una puzza acre che è di carne e grasso carbonizzati, idrocarburi, gomma e altri odori repellenti. Nei quartieri di San Prospero Strinati e del Foro Boario i miasmi dell’incendio si sentivano più ieri che nella giornata di martedì, schiacciati a terra dall’umidità. Nella pasticceria Izzo dietro il bancone c’è la titolare Michela: "Ieri (martedì, ndr) da noi sono venuti tantissimi ragazzi dell’azienda, non sapevano bene cosa fare perchè non li lasciavano entrare. Tutti in questa zona nella notte abbiamo udito i boati delle esplosioni e poi sentito passare i pompieri, ma non si capiva bene cosa era successo. C’era quella colonna di fumo nero… Da paura! Nei cortili si è depositata tutta la cenere".

La sua dipendente, Michela De Luca, racconta: "I miei suoceri abitano in via Ferravilla, proprio accanto allo stabilimento: tutti gli abitanti del loro condominio stati avvertiti nella notte di chiudere i rubinetti del gas e di lasciare precauzionalmente gli appartamenti. Si temeva che se si fosse propagato il fuoco, sarebbero potute esplodere le tubature del metano. Hanno dormito in auto in un parcheggio. È stato un disagio, ma per fortuna già in mattinata sono potuti rientrare". Tra i clienti della pasticceria, che entrano per un caffé e una brioche, c’è una signora con una mascherina chirurgica: "Gli edifici distrutti non sono recenti, speriamo che non ci sia amianto".

Eternit e diossina sono parole che ricorrono, ma tutti si fidano delle rassicurazioni di Arpa e del sindaco Massari, che hanno letto sui social. "L’altra notte ho dormito a casa del mio fidanzato. Mi ha svegliato all’alba dicendomi che c’erano esplosioni e una colonna di fumo, di fuoco. Pensavo scherzasse, purtroppo ho guardato fuori ed era vero". Lo racconta Matilde, una delle tre titolari di Sandà Moda di via Belotti. Si rabbuia il suo bel viso, e spiega poi come tutte le clienti della zona martedì avessero la loro storia di paura e disagio da raccontare. Nazario Cristallo, pensionato che nello stabilimento distrutto ha lavorato sin da quando si chiamava Unipeg, sbotta: "Una devastazione così non ha senso. Ho lavorato qui per 37 anni ma non è mai scoppiato alcun incendio, mai nessun incidente importante". Una residente anonima commenta secca: "Tra i rumori degli impianti di notte, il via vai continuo dei camion, le puzze di sangue che si sentono d’estate, forse è ora che qualcuno in Comune si renda conto che non si può avere un polo produttivo di queste dimensioni a due passi dal centro e in mezzo a una zona residenziale. È una follia". E poi aggiunge: "L’altra notte nessuno ci ha detto come dovevamo comportarci, non c’era nulla anche sui social. Non ci sono piani di evacuazione o sistemi per allerta dei cittadini".

Angela Fierro abita con il marito a 30 metri in linea d’aria dai silos dell’ammoniaca che servono gli impianti Inalca. Li separa dalla loro palazzina solo la ferrovia. Dal balcone di casa ci mostra come le fiamme si siano sposate in modo anomalo da sinistra verso destra, per poi arretrare ed attaccare la palazzina centrale: "Ci siamo svegliati nel cuore della notte per le esplosioni. Una situazione impressionante. Abbiamo avvertito tutti i nostri vicini e poi siamo andati a in auto nel parcheggio del tribunale. Era troppo pericoloso rimanere".