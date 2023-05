Il viceministro Leo in città L’elogio alle fiamme gialle

Giornata reggiana per il viceministro dell’economia Maurizio Leo. In tarda mattinata di ieri ha fatto visita al comando provinciale della guardia di finanza di Reggio. Ad accoglierlo, il comandante regionale Emilia Romagna delle Fiamme Gialle, il generale di divisione Ivano Maccani, il comandante provinciale di Reggio Emilia, colonnello Filippo Ivan Bixio, oltre ad una rappresentanza di militari del corpo. La visita alla caserma “A. Borghi” arricchisce il calendario degli impegni istituzionali che vedono il vicario del dicastero retto da Giancarlo Giorgetti illustrare l’imminente riforma tributaria e le sue ricadute sul tessuto economico. Nel pomeriggio infatti ha partecipato a Unimore in viale Allegri, nell’aula magna dell’ateneo reggiano dell’università di Modena e Reggio, al convegno dal titolo “Legge delega per la riforma fiscale: nuovi scenari e opportunità per le imprese”, organizzato da Unindustria e dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio.

Dopo la resa degli onori militari, il viceministro Leo ha espresso parole di apprezzamento e di piena soddisfazione per la professionalità delle Fiamme Gialle e per l’impegno con cui, ogni giorno, si adoperano per tutelare la legalità e la sicurezza economico finanziaria. Rimarcando infine il ruolo centrale del Corpo a presidio del bilancio nazionale e comunitario.