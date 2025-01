Il video-diario dell’orrore di Iori: "Così venivano etichettati gli ebrei"

Ricordare uno degli aspetti meno noti del genocidio operato nei campi di sterminio nazisti, con l’idea, nel solco di quanto scrisse Primo Levi a suo tempo, che se è accaduto, può accadere di nuovo. Così Matteo Iori, presidente del consiglio comunale di Reggio, ha voluto celebrare, con un video personale sui suoi canali social, la Giornata della Memoria di ieri: quella in cui si ricorda l’orrendo crimine della Shoah nella mattina in cui, nel gennaio del 1945, l’Armata Rossa entrò ad Auschwitz e liberò gli ultimi derelitti prigionieri rimasti. "Il Giorno della Memoria può dirci qualcosa ancora oggi? – scrive Iori a corredo del video pubblicato - a mio avviso il ricordo di giornate come questa ci deve aiutare a riflettere sull’oggi e non solo sul passato, e su ciò che possiamo fare noi nella nostra società attuale, più che su ciò che avrebbero dovuto fare i nostri nonni o bisnonni. Sono consapevole che paragonare certe cose sia una forzatura, ma mi auguro che possa diventare uno stimolo per porsi qualche domanda e magari riflettere sulle responsabilità che ognuno di noi ha nel determinare la società che vogliamo".

Concetti che l’esponente Pd delinea illustrando come i prigionieri del campo polacco non fossero solo Ebrei, e lì rinchiusi e uccisi per il semplice fatto di appartenere a quel popolo, ma anche omosessuali, criminali comuni, perseguitati politici e soggetti che Hitler e i suoi accoliti consideravano devianti per il buon equilibrio di una società: prostitute, vagabondi, disabili, alcolisti. Insieme a loro testimoni di Geova, che si rifiutavano di giurare fedeltà al Fuhrer, rom e sinti. Distinti per appartenenza con triangoli di colori differenti. Spunto che Iori utilizza per rimarcare che: "Prima di diventare qualcosa di aberrante fascismo e nazismo nacquero sostenuti dall’idea di molte persone uguali a noi, che pensavano servissero per definire ciò che era giusto o sbagliato, ciò che era ordine o disordine. Oggi – aggiunge - riteniamo i campi di concentramento nazisti e le leggi razziali fasciste cose lontane da noi; ma questi fenomeni ci sono stati perché persone come noi hanno accettato di alimentare certe idee e si sono girati dall’altra parte". Una tesi, più volte sottolineata nei decenni da storici e filosofi, che serve a Iori per attualizzare la questione: "Proviamo a pensarci quando oggi ci irritiamo per troppe aperture verso gli omosessuali, quando non vorremmo vedere in giro rom o sinti, quando vorremmo che i vagabondi scomparissero dalle nostre strade, quando fedi diverse dalla nostra ci sembrano un pericolo. Come ci comportiamo quando vediamo ingiustizie verso queste persone?", la domanda finale.

Gabriele Gallo