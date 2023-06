Il ’Vigna nera’ della cantina Fangareggi vince il bronzo a Londra

C’è anche un vino di Correggio tra i premiati ai "Decanter Workd Wine Awards" di Londra, i mondali del vino, al quale sono stati riconosciuti 89 punti, assegnando la medaglia di bronzo (a un solo punto dalla medaglia d’argento) a Vigna Nera, il lambrusco prodotto dall’azienda vitivinicola Fangareggi. Vigna Nera è un vino ottenuto da uve 85% Lambrusco Salamino e 15% Ancellotta. Matteo Fangareggi (foto), 34 anni, titolare dell’azienda col padre Giuseppe, è quasi incredulo del risultato ottenuto dal loro lambrusco: "Siamo una realtà agricola a conduzione familiare nata nel 2005, fondata da mio padre – spiega Matteo – che dal 2014 produce vini di qualità, artigianali e ottenuti da nostre uve. I vigneti dell’azienda a conduzione biologica si trovano a Correggio, ma anche a Campagnola, Fabbrico, Rolo, Carpi e Soliera. Il vino premiato è stato il primo che abbiamo prodotto nel 2014 e quello più apprezzato e richiesto in Emilia tra i nostri vini".

L’azienda correggese produce in particolare lambrusco in diverse versioni e varietà (charmat, metodo classico e ancestrale) e Pignoletto in due versioni (charmat e ancestrale). Nella descrizione del vino in concorso i giudici parlano di "Un vino di grande profondità e struttura, ricco al palato sentori importanti di ciliegia e frutti di bosco". "Dal 2020 – aggiunge Matteo Fangareggi – abbiamo cominciato a esportare e negli ultimi tre anni abbiamo più che triplicato produzione e vendite, passando da 19 mila a oltre 50 mila bottiglie. All’estero vendiamo quasi il 60% del nostro vino: il mercato principale sono gli Usa, ma esportiamo anche in Canada, Giappone e Hong Kong". a.le.