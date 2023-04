Il Villaggio Crostolo grida "Dov’è finita la bretella? Il Comune è scomparso"

"Lo scriva chiaramente: per noi la bretella è fondamentale e abbiamo bisogno urgente di un confronto con il Comune. Finché non ci sarà, riterremo l’amministrazione responsabile di ogni incidente nell’area". Giorgio Ferrarini è il presidente del consorzio ’Villaggio industriale Crostolo’ e, come il centinaio di imprenditori che lo compone, si sente trascurato dal Comune.

"Questo quartiere ha un enorme problema di viabilità: passano mille camion al giorno, una quantità non sostenibile per delle strade progettate a inizio anni ’70. Mancano parcheggi, i mezzi pesanti si fermano a bordo strada ostruendo marciapiedi, passi carrabili e la stessa carreggiata". La spina nel fianco per il villaggio Crostolo è una: "Il traffico di attraversamento. Da quando hanno vietato ai mezzi pesanti il transito per Sesso, passano di qui per andare ovunque. I cartelli della statale addirittura mandano qui per andare verso Mantova, Cadelbosco o Guastalla. Il villaggio si riempie di camion che spesso violano i limiti di velocità, mettendo in pericolo le 2.500 persone che lavorano qui e producendo vibrazioni che oltre alla strada e ai tombini hanno danneggiato pure certi capannoni. E lavorare di precisione così è impossibile".

Una soluzione era stata trovata: "La si definisce bretella, di fatto è una strada di 300 metri che dovrebbe collegare via Davoli e via dei Gonzaga, l’ex statale 63, passando attraverso il parcheggio autostradale ’Crostolo’. Sposterebbe tutto il traffico di attraversamento". Il Comune condivide il progetto, tanto che già il 19 marzo del 2021 ne ha programmato la realizzazione nel ’Piano triennale 2021 - 2023’, con tanto di budget stanziato: "Viabilità di attraversamento del parco produttivo Villaggio Crostolo: 900.000 euro". Una bella notizia per il consorzio, non fosse che da allora non si è mosso nulla. A fine 2021 Ferrarini aveva chiesto delucidazioni, ricevendo rassicurazioni il 30 novembre dall’assessore all’area vasta Alex Pratissoli: "Sono previste a bilancio - dice la lettera - nell’annualità 2022, con uno stanziamento di 900mila euro, la progettazione e quindi l’esecuzione dell’intervento relativo alla bretella". Promesse poi non mantenute: "Non si è più saputo nulla. L’estate scorsa, il 18 luglio, tramite una lettera ufficiale abbiamo chiesto un confronto, ma anche in quel caso non c’è stato nessun riscontro". Ferrarini in questi giorni ne farà partire un’altra, ma il consorzio non vuole più aspettare.

Tommaso Vezzani