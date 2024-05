Il volley brinda ancora. L’Ama San Martino in B2

Salta il terzo tappo stagionale di champagne per il volley reggiano, con l’Ama San Martino femminile che in Serie C vince gara-tre della finale promozione contro il Progresso Castel Maggiore e sale in B2.

La partita finisce 3 a 1 con set non soffertissimi: 25-20 25-21, 24-26 e 25-18. Poi, ovviamente, è scoppiata la festa. San Martino si aggiunge così alla Poliespanse Correggio di Serie D femminile e ai Vigili del Fuoco di C maschile, ma c’è ancora tanta carne al fuoco tra Rubiera, Scandiano e Guastalla.

Scendiamo in Serie D per dire che la Saturno Guastalla si è imposta in gara-uno della finalissima, espugnando il parquet di Parma: S.C. Parma-Saturno 2-3 (24-26 25-18 25-12 21-25 9-15) con un bel crescendo. Le reggiane tornano in campo domani sera alle 21 a Guastalla, se vincono sono promosse in C, se perdono, gara-tre sabato a Parma.

In Serie D maschile Scandiano vince a San Nicolò a Trebbia 3 a 1 (25-18 16-25 25-19 25-21) e si guadagna i playoff. A.R. System-Tricolore 3-0 (24, 22, 22) con il Tricolore che retrocede; Valtidone-Pieve 1-3 (18-25 23-25 25-22 16-25).

Nei campionati nazionali, quattro vittorie su cinque incontri nell’ultimo turno di regular season.

In B maschile, Ama San Martino-Spezzanese 3-0 (20, 29, 16) con l’Ama che chiude sesta; in B1 femminile, Tirabassi & Vezzali-Rimonti Genova 3-0 (14, 23, 23), Garlasco-Giusto Spirito Rubierese 3-1 (25-14 25-19 22-25 25-19). Tirabassi quinta, Rubiera terza, ai playoff in un girone a tre con gare di sola andata. Rubiera riposa la prima, poi va in trasferta col Vicenza Volley, per chiudere in casa contro il Centemero di Concorezzo che ha vinto il girone A. La vincente sale in Serie A2, le perdenti restano in B1.

In B2, entrambe corsare le reggiane: Calenzano-Fos Wimore CVR 0-3 (28-30 25-27 18-25) e Marsciano-Arbor Interclays (25-20 23-25 22-25 25-22 11-15). Cvr chiude al quinto posto, sesta l’Arbor Interclays.

Claudio Lavaggi