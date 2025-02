Il volontari del Gaom si preparano al rientro dalla missione in Etiopia

"Cari amici, la nostra intensa, dolorosa, sofferta e bellissima esperienza missionaria in Etiopia ormai volge al termine". Inizia così il messaggio condiviso dal pediatra Gianluca Marconi già sindaco di Castelnovo Monti e veterano del Gaom (Gruppo amici ospedali missionari).

"Passeremo il testimone ad un nuovo gruppo di giovani volontari guidati da Simone Torlai. Loro continueranno il lavoro alla Casa Famiglia e dalle Sister di De Focault dove anche noi abbiamo lavorato in questi giorni. Nelle nostre giornate in Etiopia abbiamo incontrato anche i referenti del progetto Maryam per il riscatto e l’emancipazione delle donne". "Vorrei davvero ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito e sostenuto – conclude – ed abbracciare uno ad uno i meravigliosi ed unici compagni di carità e missione".

