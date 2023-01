Il volontariato in lacrime per la morte di Martina Beneventi: è scomparsa a 84 anni

Addio a Martina Beneventi, storica volontaria dell’Auser Rubiera che si è spenta all’età di 84 anni.

Donna forte e di grande altruismo, Martina Beneventi (nella foto) vedova Severi, si è distinta per il suo impegno civile e per il suo impegno nel mondo del volontariato.

Dopo essere andata in pensione, a partire dal 1998, ha iniziato a far parte di Auser occupandosi, in un primo momento, di accompagnare persone fragili verso le strutture sanitarie e poi impegnandosi nel filòs ‘La finestra sul cortile’ e anche nei laboratori di taglio e cucito.

La presidente di Auser Rubiera Domenica Brevini ha espresso profondo dolore per la morte di Martina: "Aveva – ricorda Brevini – due mani e un cuore d’oro. Una persona che si è sempre data tanto da fare per tutti sia per la famiglia che per l’associazione nonché per la comunità.

Fino a poco prima di Natale ha collaborato nel preparare le iniziative in programma. Non finiremo mai di ringraziarla a sufficienza".

L’84enne lascia i figli Tiziana e Giovanni, i nipoti Simone e Francesca, il genero Sandro, la nuora Simona, i fratelli, le sorelle, la cognata e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno domani mattina partendo alle 10.30 dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera, in cui è stata allestita la camera ardente per l’ultimo addio (orario visite dalle 9.30 alle 17), per raggiungere direttamente il crematorio.

La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra gli amici e volontari dell’Auser dove Martina aveva a lungo operato con grande responsabilità.

mat. b.