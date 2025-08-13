Il volontariato piange Tito Gobbi. Fu a lungo presidente di DarVoce

Generoso, volitivo, sempre pronto a sdrammatizzare e a spronare verso l’interesse comune. Il mondo del volontariato reggiano piange la scomparsa di Tito Gobbi, morto domenica all’età di 84 anni, per anni presidente di DarVoce, diventato poi parte di Csv Emilia dopo un processo di fusione, oltre ad essere stato tra i fondatori di Arci Solidarietà e membro per diversi mandati del Collegio dei sindaci revisori del comitato provinciale.

Nato e cresciuto a Reggio, da sempre impegnato per la sua comunità, dopo il diploma come perito, Tito ha iniziato a insegnare, trasferendosi per alcuni anni in montagna a Villa Minozzo, periodo che ha sempre ricordato con affetto. Tornato in città, si è impegnato nella cooperazione, lavorando per la Ceti, quella che poi diventerà la Orion. È lui a guidare tanti progetti di sostegno all’estero, tra cui la costruzione della scuola per i bambini di Pinar del Rio a Cuba, l’accoglienza dei bimbi di Chernobyl dopo il disastro nucleare e l’adozione a distanza dei bambini delle famiglie tibetane in esilio per garantire l’accesso alla formazione scolastica della propria cultura, ma questi sono solo alcuni tra i tanti progetti che lo hanno visto impegnato in prima linea.

A inizio millennio Gobbi entra nel direttivo di DarVoce e nel 2005 diventa presidente. Viene confermato due volte nel ruolo sino al 2012, anno in cui passa il testimone a Umberto Bedogni. Nonostante i problemi di salute, è sempre rimasto vicino a DarVoce e al volontariato, partecipando a ogni evento e rimanendo come componente del collegio dei probiviri. Con discrezione e attenzione ha preso parte al lungo cammino che ha portato alla fusione di DarVoce con i centri di servizio per il volontariato di Parma e Piacenza e alla nascita di Csv Emilia, realtà di cui è stato sino all’ultimo uno dei membri del collegio dei probiviri.

"Tito è sempre stato con noi – lo ricordano dal Csv – ed è sempre stato a fianco del volontariato. Era una persona acuta e intelligente, sempre bravo a sdrammatizzare con le sue battute, sempre pronto ad ascoltare, a ragionare, a riflettere e a impegnarsi. È stata una colonna del volontariato reggiano, un nostro amico, e gliene saremo sempre grati". Anche Arci Solidarietà lo ricorda con commozione: "Ci mancheranno la sua umiltà, le battute e lo spirito leggero che non era mai dissociato dall’impegno civile e anzi, quest’ultimo veniva sempre rafforzato. Tito, anche nei momenti più difficili, era in grado di sdrammatizzare e tenere alto il morale del gruppo che per lui veniva sempre prima di ogni personalizzazione".

Gobbi lascia la moglie, le figlie e i parenti tutti, a cui ci stringiamo con affetto. Oggi pomeriggio il funerale alle 14,30, partendo dalle camere ardenti del Santa Maria Nuova, per il cimitero di Rivalta, dove avverrà la tumulazione. I parenti chiedono eventuali offerte all’Ausl-Irccs di Reggio anziché omaggi floreali.

Cesare Corbelli