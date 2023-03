"Il voto degli iscritti dovrebbe contare di più"

"Bisogna porsi però una domanda: cosa conta e cosa serve iscriversi al partito?". A porre il quesito – molto dibattuto in tutto il Partito Democratico sul funzionamento delle primarie e del voto aperto a tutti – è William Punghellini, direttamente sulla bacheca facebook del segretario provinciale Massimo Gazza. L’ex presidente della Serie D di calcio nonché consigliere della Figc e già candidato sindaco a Bagnolo, invita a riscrivere le regole delle primarie: "In un partito, le persone che dovrebbero contare di più sono i volontari che danno anima e corpo, sostenendo anche economicamente sottoscrivendo la tessera – approfondisce al Carlino – Già abbiamo una legge sciagurata che non ci permette di scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento e ora che facciamo, la maggioranza di chi non è neppure iscritto al partito, decide chi è il leader?".

E suggerisce: "La butto lì: si potrebbe rovesciare il meccanismo. Ovvero che prima votano tutti e poi tocca agli iscritti in ultima istanza". Punghellini poi puntualizza: "Il mio è un discorso generale e non lo faccio perché ha vinto la Schlein. Però visto che per la prima volta in 16 anni, il voto del congresso ha sconfessato quello degli iscritti, credo sia il caso di riflettere sul regolamento". L’ex dirigente sportivo ha appoggiato infatti Bonaccini: "A livello regionale ha operato benissimo e dimostrato di essere un buon amministratore. L’Emilia-Romagna è uno dei territori meglio governati di tutta la penisola".

Anche in ambito sportivo: "Stefano ha fatto tantissimo per le società, sostenute come in nessuna altra regione, dimostrando grande sensibilità interesse e impegno. Schlein? Lei porta avanti altre battaglie, allo stesso modo importanti, come i diritti civili. Non ho nulla contro di lei, anzi. A me stanno bene le giovani leve e le innovazioni. Le sue intenzioni sono buone, però per giudicare aspettiamo i fatti. Credo che la cosa più importante che possa fare ora è un vero cambiamento a livello dirigenziale. Deve dare una linea politica al partito, tracciando obiettivi e finalità senza preoccuparsi di fare alleanze da una parte e dall’altra. Serve identità".

dan. p.