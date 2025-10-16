L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gianluca SoncinFilm nelle MarcheMamma recordRelax termeVasco RossiCastagne 2025
Acquista il giornale
CronacaIl weekend degli alpini . Sfilata con allerta sicurezza. No alla vendita del vetro
16 ott 2025
PAOLO ROSATO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Il weekend degli alpini . Sfilata con allerta sicurezza. No alla vendita del vetro

Il weekend degli alpini . Sfilata con allerta sicurezza. No alla vendita del vetro

Il divieto alla somministrazione con quel materiale scatterà dalla giornata di domani. Tutto il programma, il clou domenica. Modifiche al traffico, occhio alle rimozioni. .

La presentazione del weekend reggiano con l’imponente sfilata degli alpini. Un momento molto amato da grandi e piccini, che vedrà anche importanti misure di sicurezza

La presentazione del weekend reggiano con l’imponente sfilata degli alpini. Un momento molto amato da grandi e piccini, che vedrà anche importanti misure di sicurezza

Ieri il prefetto ha presieduto la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica volta a definire gli aspetti inerenti la safety e la security del raduno del Secondo Raggruppamento degli Alpini in congedo, che si terrà a Reggio da domani a domenica. Presenti il questore Giuseppe Maggese, il Comandante Provinciale dei carabinieri Orlando Hiromi Narducci, il Tenente Colonnello Danilo De Mitri della Guardia di Finanza, il Comune, la Provincia e ai rappresentanti dell’Associazione Alpini. C’erano anche il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Annecchini, il Dirigente della Polizia Stradale Salvatore Blasco, il Comandante della Polizia locale Italo Rosati, nonché la Polizia ferroviaria e il 118.

Durante la riunione è stato illustrato il programma articolato su tre giornate, prestando particolare attenzione agli eventi in programma domenica che, verosimilmente, sarà il momento che richiamerà più di 20mila persone a Reggio. Alle ore 8.30, i partecipanti si raduneranno al Tecnopolo dove, intorno alle 9.30, le Istituzioni procederanno con i saluti, successivamente, il Raggruppamento Alpini sfilerà lungo le vie della Città per raggiungere la Piazza dei Teatri, infine, intorno alle 13.00, a chiusura dell’adunata, ci sarà il ‘passaggio della stecca’. Per questi momenti sono stati presi in esame i profili di rischio e sono state quindi predisposte le misure necessarie per garantire un’adeguata cornice di sicurezza: in particolare, il Comune, con apposite ordinanze, inibirà la somministrazione di bevande in vetro e disporrà l’interdizione del traffico nelle aree interessate dalla sfilata, i dispositivi di vigilanza che saranno commisurati alle caratteristiche dell’evento e che saranno attuati dalle Forze di polizia e dalla Polizia locale, verranno declinati operativamente nel tavolo tecnico che si terrà in Questura.

Diverse le disposizioni per la mobilità. Da dopodomani fino alle 20 di domenica, in piazzale generale Reverberi, ci sarà l’interruzione della circolazione e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata eccetto i mezzi addetti alla manifestazione, i mezzi di soccorso e di polizia. Fino alle 21 di domenica, invece, interruzione della circolazione e divieto di sosta permanente con rimozione forzata in parte di piazzale Europa, eccetto i mezzi addetti alla manifestazione, i mezzi di soccorso e di polizia. Dalle 9 di domenica a fine manifestazione, interruzione della circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra viale Ramazzini e viale del Partigiano, eccetto autobus adibiti al trasporto dei partecipanti, i mezzi addetti alla manifestazione, i mezzi di soccorso e di polizia. Domenica stop ai veicoli in: piazzale Marconi (concentramento), viale IV Novembre, piazzale Tricolore, via Emilia San Pietro, piazza del Monte, via Emilia Santo Stefano, piazza Gioberti, via Mazzini, corso Cairoli, piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 Luglio, via Spallanzani, viale Nobili (scioglimento), viale Allegri. Rimozione forzata in viale IV Novembre, via Emilia San Pietro, piazza della Vittoria (negli stalli fronte Galleria Parmeggiani), via Spallanzani, viale Nobili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza urbanaAlpini