Il weekend degli alpini . Sfilata con allerta sicurezza. No alla vendita del vetro

Ieri il prefetto ha presieduto la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica volta a definire gli aspetti inerenti la safety e la security del raduno del Secondo Raggruppamento degli Alpini in congedo, che si terrà a Reggio da domani a domenica. Presenti il questore Giuseppe Maggese, il Comandante Provinciale dei carabinieri Orlando Hiromi Narducci, il Tenente Colonnello Danilo De Mitri della Guardia di Finanza, il Comune, la Provincia e ai rappresentanti dell’Associazione Alpini. C’erano anche il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Annecchini, il Dirigente della Polizia Stradale Salvatore Blasco, il Comandante della Polizia locale Italo Rosati, nonché la Polizia ferroviaria e il 118.

Durante la riunione è stato illustrato il programma articolato su tre giornate, prestando particolare attenzione agli eventi in programma domenica che, verosimilmente, sarà il momento che richiamerà più di 20mila persone a Reggio. Alle ore 8.30, i partecipanti si raduneranno al Tecnopolo dove, intorno alle 9.30, le Istituzioni procederanno con i saluti, successivamente, il Raggruppamento Alpini sfilerà lungo le vie della Città per raggiungere la Piazza dei Teatri, infine, intorno alle 13.00, a chiusura dell’adunata, ci sarà il ‘passaggio della stecca’. Per questi momenti sono stati presi in esame i profili di rischio e sono state quindi predisposte le misure necessarie per garantire un’adeguata cornice di sicurezza: in particolare, il Comune, con apposite ordinanze, inibirà la somministrazione di bevande in vetro e disporrà l’interdizione del traffico nelle aree interessate dalla sfilata, i dispositivi di vigilanza che saranno commisurati alle caratteristiche dell’evento e che saranno attuati dalle Forze di polizia e dalla Polizia locale, verranno declinati operativamente nel tavolo tecnico che si terrà in Questura.

Diverse le disposizioni per la mobilità. Da dopodomani fino alle 20 di domenica, in piazzale generale Reverberi, ci sarà l’interruzione della circolazione e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata eccetto i mezzi addetti alla manifestazione, i mezzi di soccorso e di polizia. Fino alle 21 di domenica, invece, interruzione della circolazione e divieto di sosta permanente con rimozione forzata in parte di piazzale Europa, eccetto i mezzi addetti alla manifestazione, i mezzi di soccorso e di polizia. Dalle 9 di domenica a fine manifestazione, interruzione della circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra viale Ramazzini e viale del Partigiano, eccetto autobus adibiti al trasporto dei partecipanti, i mezzi addetti alla manifestazione, i mezzi di soccorso e di polizia. Domenica stop ai veicoli in: piazzale Marconi (concentramento), viale IV Novembre, piazzale Tricolore, via Emilia San Pietro, piazza del Monte, via Emilia Santo Stefano, piazza Gioberti, via Mazzini, corso Cairoli, piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 Luglio, via Spallanzani, viale Nobili (scioglimento), viale Allegri. Rimozione forzata in viale IV Novembre, via Emilia San Pietro, piazza della Vittoria (negli stalli fronte Galleria Parmeggiani), via Spallanzani, viale Nobili.