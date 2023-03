’Il welfare culturale’ Convegno al Malaguzzi

Fondazione Palazzo Magnani, insieme a Regione, Comune e Farmacie Comunali Riunite e con la collaborazione di Unimore, organizza un convegno internazionale il 10 e 11 marzo presso il centro Loris Malaguzzi. Sarà presentato un bilancio delle iniziative di welfare culturale realizzate in città dal 2017, con evidenze statistiche, analisi di impatto, confronto con realtà internazionali.

Tutte le attività di questi anni sono partite da alcune domande comuni: le arti, fruite e praticate, possono arricchire significativamente il lavoro di chi opera nel settore socio-sanitario ed educativo? Quanto incide la cultura nel generare benessere nella comunità, nelle organizzazioni, negli operatori e negli utenti dei servizi alla persona? Quali sono gli impatti economici nelle società meno medicalizzate? Quali gli impatti sulla coesione sociale e sulla qualità di vita di ogni singolo individuo che fruisce dell’arte? Se è vero, come dimostrato da ricerche internazionali, che le arti aiutano a creare benessere, allora servono nuovi rapporti tra cultura, welfare, educazione e salute, a partire dalla formazione e dalla pianificazione a tutti i livelli

Il convegno, partendo dall’esperienza reggiana, intende dare voce ad alcune delle iniziative più significative condotte in Emilia-Romagna, con una dimensione anche operativa e laboratoriale. I partecipanti alla mattinata di venerdì 10 potranno iscriversi a uno dei dieci workshop, allestiti in altrettanti luoghi della città in cui ordinariamente si tengono iniziative di welfare culturale.

"Reggio si connota, non da oggi, come una città della cultura diffusa, nella quale l’arte e il sapere permeano il protagonismo civico in moltissimi contesti - afferma il sindaco Luca Vecchi - Prova ne sono le migliaia di persone associate nei più disparati campi culturali, esperienze come l’Off di Fotografia Europea, la sempre più attiva partecipazione degli aderenti a Città senza barriere. Senza arte non è possibile uno sviluppo armonico della comunità". "La cultura condiziona il benessere delle persone, lo dicono Oms e Agenda 2030 - dice Cristina Ambrosini, responsabile del settore Patrimonio culturale della Regione. Il welfare culturale sta diventando una necessità sempre più stringente

"Siamo partiti alcuni anni fa - dice l’assessora comunale alla cultura e al marketing Annalisa Rabitti - firmando il Manifesto del diritto alla bellezza, immaginando che l’incontro tra creatività e fragilità potesse creare inclusione sociale"