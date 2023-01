Ilaria Sassone chiede aiuto alla Meloni "Rivoglio mio figlio"

Dopo essersi rivolta a ogni autorità – europea, italiana e perfino turca – la giovane mamma reggiana, Ilaria Sassone, di Novellara, scrive anche al nuovo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ottenere il rimpatrio del figlio minorenne.

"Sono tre anni che scrivo a Governo e Presidenza della Repubblica – le parole di Ilaria – ma nulla è cambiato. L’argomento è il rimpatrio di mio figlio Leonardo, ora in Turchia. Il mio Paese non ha vigilato sulla condotta del padre e neppure con adeguati controlli sull’espatrio dei minori. E ora l’Italia non mi sta neppure adeguatamente aiutando a ottenere giustizia".

Intanto, a marzo ci sarà l’udienza di primo grado, per la terza volta, al tribunale turco di Urla. Una questione che doveva risolversi entro sei settimane, ma che invece dura da quasi tre anni.

Inoltre, il report psicologico richiesto dalla Corte di Appello di Izmir evidenzia come "non esistono problematiche al rimpatrio di Leonardo". "E’ il momento che l’Italia richieda il rimpatrio del suo concittadino, piccolo e indifeso. O devo aspettare – conclude la Sassone – che mio figlio compia la maggiore età?".